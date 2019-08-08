Ситуация в Кыргызстане: в результате столкновений и второго штурма экс-президент - сдался властям
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сотрудники спецназа задержали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ и российское агентство ТАСС.
Операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа. С первой попытки провести не удалось — сотрудникам спецназа сопротивлялись сторонники бывшего президента. В результате столкновений пострадали более 80 человек, один из бойцов спецназа позже скончался в больнице.
С Атамбаева в конце июня сняли неприкосновенность. Генпрокуратура подозревает его в коррупции. Формальным поводом для задержания Атамбаева стали три последовательных отказа прийти на допрос по уголовному делу, где он проходит свидетелем.
После 17:00 (14:00 мск), по неподтвержденным данным, силовики прорвались на территорию поместья, где сторонники Атамбаева забрасывают их камнями.
По данным телеканала “Апрель”, в доме Атамбаева вспыхнул огонь. В спецоперации принимают участие несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов. В них летят камни со стороны сторонников Атамбаева, их не более 400 человек.
В 18:00 стало известно, что около “Супари” идет сопротивление, где сторонники Атамбаева забрасывают камнями силовиков. Милиция, которая преграждала дорогу, отступила.
Көк-Жардим милиция Менен чогулгандар кагылышты pic.twitter.com/kYEW6nDgFn— Азаттык радиосу (@Azattyk_Radiosu) August 8, 2019
Все машины и сторонники Атамбаева выехали в сторону Кой-Таша, их, по предварительным данным, около 500 человек. По информации других очевидцев, 100-150 человек. Милиция пошла в сторону гор.
На 19:00 толпа прорвала еще одно окружение, продвигаясь к резиденции Атамбаева. Едут нагруженные машины без номеров и с громкоговорителями. Призывают людей выйти за народ, не сидеть сложа руки.