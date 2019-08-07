Ситуація у Киргизстані: помер один зі спецназівців, виставлено міліційне оточення

За даними МОЗ Киргизстану, один боєць спецназа був відвезений на операцію, але не дивлячись на всі реанімаційні заходи, помер. Як повідомив “Азаттик” директор БНІЦТО Сабирбек Жумабеков, у нього було вогнепальне поранення — куля пройшла через легені і серце.

Нагадаємо, увечері 7 серпня в Кой-Таш для затримання Алмазбека Атамбаєва прибули бійці спецпідрозділу ДКНБ (Держкомітету національної безпеки). Штурм не вдався і прихильники колишнього президента взяли в оточення силовиків, які були змушені покинути Кой-Таш.

Ситуація в Кой-Таші залишається гострою. По дорозі в село виставлено міліційне оточення. На місці знаходиться заступник міністра внутрішніх справ Курсан Асанов.