Ситуація у Киргизстані: прибічники екс-президента відтіснили спецназ та захопили частину бійців

У Киргизстані увечері 7 серпня силовики влаштували штурм резиденції колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. У штабі Атамбаєва повідомляли, що його затримали і відвезли, однак пізніше заявили, що це не так. У Державному комітеті національної безпеки (ДКНБ) заявили, що операція триває.

Киргизьке видання “Кактус.Медіа” незабаром після цього повідомило, що частина спецназівців в резиденції Атамбаєва здалася прихильникам президента. Повідомляється, що у них відібрали зброю і їх б’ють.

О 19:38 “Кактус.Медіа” написало про “повне звільнення” будинку Атамбаєва від спецназівців. 24.kg при цьому повідомляє про підготовку нового штурму.

За даними на 19:30, щонайменше 10 людей доставлено в лікарні.

Телеканал “Апрель”, який пов’язують з Атамбаєвим, повідомляв, що біля будинку колишнього президента знаходяться більше 400 його прихильників, яких не пускають на територію спецназівці. Пізніше їм вдалося прорватися через ворота, повідомляє 24.kg. У штабі Атамбаєва заявили, що його прихильники почали будувати барикади, щоб не дати вивезти його з території. Як пише “Кактус.Медіа”, через перекриті дороги до будинку не може проїхати швидка допомога. На території резиденції почалася пожежа.