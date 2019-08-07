Ситуация в Кыргызстане: сторонники экс-президента оттеснили спецназ и захватили часть бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Киргизское издание “Кактус.Медиа” сообщает, что часть спецназовцев в резиденции экс-президента Атамбаева сдались, у них отобрали оружие, передает УНН со ссылкой также на агентство ТАСС.
В Кыргызстане вечером 7 августа силовики устроили штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. В штабе Атамбаева сообщали, что его задержали и увезли, однако позже заявили, что это не так. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) заявили, что операция продолжается.
Киргизское издание “Кактус.Медиа” вскоре после этого сообщило, что часть спецназовцев в резиденции Атамбаева сдалась сторонникам президента. Сообщается, что у них отобрали оружие и их избивают.
В 19:38 “Кактус.Медиа” написало о “полном освобождении” дома Атамбаева от спецназовцев. 24.kg при этом сообщает о подготовке нового штурма.
По данным на 19:30, по меньшей мере 10 человек доставлены в больницу.
Телеканал “Апрель”, который связывают с Атамбаевым, сообщал, что около дома бывшего президента находятся более 400 его сторонников, которых не пускают на территорию спецназовцы. Позже им удалось прорваться через ворота, сообщает 24.kg. В штабе Атамбаева заявили, что его сторонники принялись строить баррикады, чтобы не дать вывезти его с территории. Как пишет “Кактус.Медиа”, из-за перекрытых дорог к дому не может проехать скорая помощь. На территории резиденции начался пожар.