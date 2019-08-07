Ситуация в Кыргызстане: умер один из спецназовцев, выставлено милицейское оцепление
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. К организации здравоохранения Кыргызстана всего поступило 36 пострадавших, из них 15 сотрудники силовых структур. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Кыргызстана, передает УНН со ссылкой на Радио Азаттык.
По данным Минздрава Кыргызстана, один боец спецназа был отвезен на операцию, но несмотря на все реанимационные мероприятия, скончался. Как сообщил “Азаттык” директор БНИЦТО Сабырбек Жумабеков, у него было огнестрельное ранение — пуля прошла через легкие и сердце.
Напомним, вечером 7 августа в Кой-Таш для задержания Алмазбека Атамбаева прибыли бойцы спецподразделения ГКНБ (Госкомитета национальной безопасности). Штурм не удался и сторонники бывшего президента взяли в окружение силовиков, которые были вынуждены покинуть Кой-Таш.
Ситуация в Кой-Таше остается острой. По дороге в село выставлено милицейское оцепление. На месте находится заместитель министра внутренних дел курсантов Асанов.