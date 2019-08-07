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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131644 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141468 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128569 просмотра

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Ситуация в Кыргызстане: умер один из спецназовцев, выставлено милицейское оцепление

Ситуация в Кыргызстане: умер один из спецназовцев, выставлено милицейское оцепление

Киев  •  УНН

 • 9423 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. К организации здравоохранения Кыргызстана всего поступило 36 пострадавших, из них 15 сотрудники силовых структур. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Кыргызстана, передает УНН со ссылкой на Радио Азаттык.

По данным Минздрава Кыргызстана, один боец спецназа был отвезен на операцию, но несмотря на все реанимационные мероприятия, скончался. Как сообщил “Азаттык” директор БНИЦТО Сабырбек Жумабеков, у него было огнестрельное ранение — пуля прошла через легкие и сердце.

Напомним, вечером 7 августа в Кой-Таш для задержания Алмазбека Атамбаева прибыли бойцы спецподразделения ГКНБ (Госкомитета национальной безопасности). Штурм не удался и сторонники бывшего президента взяли в окружение силовиков, которые были вынуждены покинуть Кой-Таш.

Ситуация в Кой-Таше остается острой. По дороге в село выставлено милицейское оцепление. На месте находится заместитель министра внутренних дел курсантов Асанов.

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