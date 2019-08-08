Появилось видео задержания экс-президента Кыргызстана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В сети появилось видео задержания бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в его резиденции. Указанное видео опубликовало издание Радио Свобода, передает УНН.
На видео видно, что экс-президент Атамбаев ведет переговоры с силовиками в своей резиденции среди хорошо вооруженных сторонников, но в результате переговоров — сдается.
Отмечается, что запись сделала помощница Атамбаева, заместитель председателя Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева.
Атамбаева обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью во время его пребывания на президентском посту.
По последним данным в Бишкеке возобновились столкновения между милицией и протестующими против задержания экс-президента Кыргызстана.
Напомним, 7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш сопротивлялись. В ходе спецоперации по задержанию Атамбаева погиб один сотрудник спецназа, около 50 человек получили ранения.
После этого, Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа после спецоперации, которая длилась около суток. Сторонники Атамбаева пытались помешать его задержанию. В столкновениях между спецназом и сторонниками бывшего президента пострадали около 100 человек, сообщает Meduza.
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