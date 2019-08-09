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Екс-президента Киргизстану взяли під арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв поміщений під варту до 26 серпня. Про це з посиланням на Первомайський районний суд повідомляє Радио Азаттык, передає УНН.

За його даними, Атамбаєв підозрюється e скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 43 (Співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 319 (Корупція) КК КР. Атамбаєв буде утримуватися e СІЗО ДКНБ країни.

У суді уточнили, що такий запобіжний захід обрано у межах досудового провадження у незаконному звільненню кримінального авторитета Азіза Батукаєва в 2013 році.

Алмазбек Атамбаєв затриманий 8 серпня у себе вдома в селі Кой-Таш в результаті спецоперації. Раніше він тричі викликався на допит, але не з'явився. Його адвокат Сергій Слєсарєв причиною неявки називав незаконність повісток, оскільки його клієнт досі має імунітет екс-президента.

Тим часом, після затримання колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш 8 серпня частина його прихильників пішки пішла в сторону Бішкека. Мітинг прихильників екс-президента розігнали. Міліція при розгоні людей в центрі Бішкека застосувала спецзасоби. Присутні закидали співробітників правоохоронних органів камінням.

За даними ГУ ВД Бішкека, міліція у ніч на 9 серпня затримала у столиці 40 осіб.

Як повідомляє міністерство охорони здоров'я Киргизстану, в організації охорони здоров'я 8 серпня звернулися 52 постраждалих, з них були госпіталізовані 10 постраждалих.

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