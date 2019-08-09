Экс-президента Кыргызстана взяли под арест
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заключен под стражу до 26 августа. Об этом со ссылкой на Первомайский районный суд сообщает Радио Азаттык, передает УНН.
По его данным, Атамбаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст.319 (Коррупция) УК КР. Атамбаев будет содержаться в СИЗО ГКНБ страны.
В суде уточнили, что такая мера пресечения избрана в рамках досудебного производства по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.
Алмазбек Атамбаев задержан 8 августа у себя дома в селе Кой-Таш в результате спецоперации. Ранее он трижды вызывался на допрос, но не явился. Его адвокат Сергей Слесарев причиной неявки называл незаконность повесток, так как его клиент до сих пор обладает иммунитетом экс-президента.
Тем временем, после задержания бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш 8 августа часть его сторонников пешком пошла в сторону Бишкека. Митинг сторонников экс-президента разогнали. Милиция при разгоне людей в центре Бишкека применила спецсредства. Собравшиеся закидывали сотрудников правоохранительных органов камнями.
По данным ГУ ВД Бишкека, милиция в ночь на 9 августа задержала в столице 40 человек.
Как сообщает министерство здравоохранения Кыргызстана, в организации здравоохранения 8 августа обратились 52 пострадавших, из них были госпитализированы 10 пострадавших.