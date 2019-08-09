Экс-президента Кыргызстана взяли под арест

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 98221 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128579 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138656 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126947 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130502 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153171 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151129 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140891 просмотра

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Экс-президента Кыргызстана взяли под арест

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заключен под стражу до 26 августа. Об этом со ссылкой на Первомайский районный суд сообщает Радио Азаттык, передает УНН.

По его данным, Атамбаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст.319 (Коррупция) УК КР. Атамбаев будет содержаться в СИЗО ГКНБ страны.

В суде уточнили, что такая мера пресечения избрана в рамках досудебного производства по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Алмазбек Атамбаев задержан 8 августа у себя дома в селе Кой-Таш в результате спецоперации. Ранее он трижды вызывался на допрос, но не явился. Его адвокат Сергей Слесарев причиной неявки называл незаконность повесток, так как его клиент до сих пор обладает иммунитетом экс-президента.

Тем временем, после задержания бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш 8 августа часть его сторонников пешком пошла в сторону Бишкека. Митинг сторонников экс-президента разогнали. Милиция при разгоне людей в центре Бишкека применила спецсредства. Собравшиеся закидывали сотрудников правоохранительных органов камнями.

По данным ГУ ВД Бишкека, милиция в ночь на 9 августа задержала в столице 40 человек.

Как сообщает министерство здравоохранения Кыргызстана, в организации здравоохранения 8 августа обратились 52 пострадавших, из них были госпитализированы 10 пострадавших.

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