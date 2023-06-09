Кіпер: берегова лінія Одещини вже очищена від сміття та уламків, принесених морем з Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ексклюзивному коментарі УНН повідомив, що станом на зараз берегова лінія області очищена від того, що принесло морем з Херсонщини, яку затопило після підриву Каховської ГЕС.
Кіпер уточнив, що ситуація контрольована.
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«Внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС у Чорне море потрапила велика кількість сміття та уламків. Біля берегів Одещини були зафіксовані міни та невикористані боєприпаси, уламки будівель, сміття, дерева, трупи тварин.
До ліквідації наслідків були залучені санітарні та екологічні служби, підрозділи ДСНС та поліції, вибухотехніки, волонтери. Станом на 14:00 берегова зона Одеської області очищена. Ситуація повністю контрольована», - повідомив Кіпер.
Деталі
Водночас очільник Одеської області уточнив, що ситуація може змінюватися.
«Проте, залежно від погодних умов, ситуація може змінюватися. Це несе загрозу життю за здоров’ю. Тож прошу жителів Одещини утриматися від купання та прогулянок узбережжям. Органи державної та місцевої влади тримають ситуацію під контролем», - наголосив Кіпер.
Раніше
Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та уламків. Вода досягла узбережжя Одещини, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків та предмети побуту жителів Херсонщини.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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