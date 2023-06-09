До берега на Одещині прибиває речі після підриву дамби на Херсонщині: показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та уламків. Вода досягла узбережжя Одещини, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків та предмети побуту жителів Херсонщини. Відео оприлюднили в ОК "Південь" та голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, повідомляє УНН.
Деталі
Оперативне командування “Південь” опублікувало відео того, як виглядає море біля узбережжя Одеської області. Туди течією винесло бруд та майно жителів Херсонщини, яку накрила повінь внаслідок російського підриву Каховської ГЕС.
Також голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі показав брудне узбережжя Чорного моря, у якому плавають, зокрема холодильник та канапа, які туди занесла вода через підтоплення Херсонщини.
Начальник Одеської ОВА звернувся до жителів міста із закликом утриматися від прогулянок узбережжям та пляжами.
Доповнення
У Херсонській області після підриву Каховської ГЕС почав спадати рівень затоплення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.