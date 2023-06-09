К берегу в Одесской области прибивает вещи после подрыва дамбы на Херсонщине: показали видео

Детали

Оперативное командование “Юг” опубликовало видео того, как выглядит море у побережья Одесской области. Туда течением вынесло грязь и имущество жителей Херсонской области, которую накрыло наводнение в результате российского подрыва Каховской ГЭС.

Также председатель общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале показал грязное побережье Черного моря, в котором плавают, в частности холодильник и диван, которые туда занесла вода из-за подтопления Херсонской области.

Начальник Одесской ОВА обратился к жителям города с призывом воздержаться от прогулок по побережью и пляжам.

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В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС начал спадать уровень затопления, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



