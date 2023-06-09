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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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К берегу в Одесской области прибивает вещи после подрыва дамбы на Херсонщине: показали видео

Киев • УНН

 • 2738160 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков. Вода достигла побережья Одесской области, принеся с собой фрагменты разрушенных домов и предметы быта жителей Херсонской области. Видео обнародовали в ОК "Юг" и председатель общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает УНН.

К берегу в Одесской области прибивает вещи после подрыва дамбы на Херсонщине: показали видео

Детали

Оперативное командование “Юг” опубликовало видео того, как выглядит море у побережья Одесской области. Туда течением вынесло грязь и имущество жителей Херсонской области, которую накрыло наводнение в результате российского подрыва Каховской ГЭС. 

Также председатель общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале показал грязное побережье Черного моря, в котором плавают, в частности холодильник и диван, которые туда занесла вода из-за подтопления Херсонской области.

Начальник Одесской ОВА обратился к жителям города с призывом воздержаться от прогулок по побережью и пляжам.

Дополнение

В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС начал спадать уровень затопления, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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