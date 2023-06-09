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Кипер: береговая линия Одесской области уже очищена от мусора и обломков, принесенных морем с Херсонщины

Киев • УНН

 • 1910193 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эксклюзивном комментарии УНН сообщил, что по состоянию на сейчас береговая линия области очищена от того, что принесло морем с Херсонской области, которую затопило после подрыва Каховской ГЭС.

Кипер: береговая линия Одесской области уже очищена от мусора и обломков, принесенных морем с Херсонщины

Кипер уточнил, что ситуация контролируемая.

Цитата

«В результате российского теракта на Каховской ГЭС в Черное море попало большое количество мусора и обломков. У берегов Одесской области были зафиксированы мины и неиспользованные боеприпасы, обломки зданий, мусор, деревья, трупы животных.

К ликвидации последствий были привлечены санитарные и экологические службы, подразделения ГСЧС и полиции, взрывотехники, волонтеры. По состоянию на 14:00 береговая зона Одесской области очищена. Ситуация полностью контролируется», - сообщил Кипер.

Детали

В то же время глава Одесской области уточнил, что ситуация может меняться.

«Однако, в зависимости от погодных условий, ситуация может меняться. Это несет угрозу жизни и здоровью. Поэтому прошу жителей Одесской области воздержаться от купания и прогулок по побережью. Органы государственной и местной власти держат ситуацию под контролем», - отметил Кипер.

Ранее

Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков. Вода достигла побережья Одесской области, принеся с собой фрагменты разрушенных домов и предметы быта жителей Херсонской области.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

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