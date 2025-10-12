Кінець епохи: MTV припиняє мовлення своїх каналів у Британії та інших країнах Європи

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 жовтня, 16:00 • 30312 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 50723 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 28735 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 33908 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 25256 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 26435 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 34405 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43177 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 65779 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35378 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
94%
750мм
Популярнi новини
Партизани "АТЕШ" заявляють про катастрофічні втрати окупантів на півдні11 жовтня, 18:44 • 8764 перегляди
Вучич розчарований путіним: диктатор погодився лише на короткострокову газову угоду - Bloomberg11 жовтня, 19:29 • 6494 перегляди
Атака дронів: тимчасово окупований Донецьк охопила масштабна пожежа - ЗМІVideo11 жовтня, 20:48 • 19610 перегляди
Spiegel: Меркель допомагала російській армії освоїти сучасну тактику ведення бою до вторгнення рф в Україну11 жовтня, 21:21 • 7282 перегляди
Окупанти припинили відбудову знищеної ними Авдіївки, посилаючись на невизначену долю коксохіму - ЦНС11 жовтня, 21:45 • 3328 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 30305 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 50716 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 31328 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 65774 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 51097 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Костянтин Ганіч
Блогери
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Канада
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 35179 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 37332 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 39569 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 105295 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 48158 перегляди
Актуальне
YouTube
Bild
Ручна граната
ATACMS
E-6 Mercury

Кінець епохи: MTV припиняє мовлення своїх каналів у Британії та інших країнах Європи

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Американська медіакомпанія Paramount анонсувала закриття каналів MTV у Великій Британії та Європі наприкінці року. Це частина глобальної стратегії зі скорочення витрат на $500 млн, оскільки музичні відео переважно споживаються на YouTube та в соціальних мережах.

Кінець епохи: MTV припиняє мовлення своїх каналів у Британії та інших країнах Європи

Американська медіакомпанія Paramount анонсувала закриття каналів MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV та MTV Live у Великій Британії та низці європейських країн наприкінці року. Про це повідомляє BBC, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що MTV, який став першим цілодобовим музичним телеканалом у світі, завершить трансляцію музичних відео у Великій Британії після майже 40 років в ефірі.

Водночас флагманський канал MTV HD залишиться в ефірі, показуючи реаліті-шоу, зокрема Naked Dating UK та Geordie Shore. Цей крок відображає зміну звичок глядачів, оскільки музичні відео переважно споживаються на YouTube та в соціальних мережах, а не на телебаченні

- йдеться у статті.

Також повідомляється, що припинення трансляцій - це частина глобальної стратегії Paramount щодо скорочення витрат на $500 млн.

Довідково

MTV запустився в США в 1981 році. Новий телеканал швидко полюбився публіці, транслюючи поп-відео "на її вимогу", представлені ведучими, які стали майже такими ж відомими, як і зірки, яких вони анонсували.

Серед новаторських моментів у перші роки існування MTV були світова прем'єра відео Майкла Джексона на пісню Thriller, 16-годинна трансляція концертів Live Aid у 1985 році та народження MTV Video Music Awards.

Європейське відгалуження MTV запустилося в 1987 році, а Велика Британія отримала власний спеціалізований канал у 1997 році – з відео на пісню Девіда Баддіеля та футбольного гімну Френка Скіннера "Три леви".

Нагадаємо

У вересні став відомий повний список переможців MTV Video Music Awards 2025. Леді Гага не тільки тріумфувала з 12 номінаціями, а ще й зуміла опинитися в двох місцях одночасно: в рамках свого туру "Mayhem Bal" у Медісон-сквер-гарден, а також на церемонії MTV VMAs 2025.

Аріана Гранде та Леді Гага відзначилися на MTV Video Music Awards - Associated Press08.09.25, 10:56 • 4060 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуМультимедіа
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
YouTube