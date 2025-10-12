Кінець епохи: MTV припиняє мовлення своїх каналів у Британії та інших країнах Європи
Київ • УНН
Американська медіакомпанія Paramount анонсувала закриття каналів MTV у Великій Британії та Європі наприкінці року. Це частина глобальної стратегії зі скорочення витрат на $500 млн, оскільки музичні відео переважно споживаються на YouTube та в соціальних мережах.
Американська медіакомпанія Paramount анонсувала закриття каналів MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV та MTV Live у Великій Британії та низці європейських країн наприкінці року. Про це повідомляє BBC, інформує УНН.
Деталі
Видання зазначає, що MTV, який став першим цілодобовим музичним телеканалом у світі, завершить трансляцію музичних відео у Великій Британії після майже 40 років в ефірі.
Водночас флагманський канал MTV HD залишиться в ефірі, показуючи реаліті-шоу, зокрема Naked Dating UK та Geordie Shore. Цей крок відображає зміну звичок глядачів, оскільки музичні відео переважно споживаються на YouTube та в соціальних мережах, а не на телебаченні
Також повідомляється, що припинення трансляцій - це частина глобальної стратегії Paramount щодо скорочення витрат на $500 млн.
Довідково
MTV запустився в США в 1981 році. Новий телеканал швидко полюбився публіці, транслюючи поп-відео "на її вимогу", представлені ведучими, які стали майже такими ж відомими, як і зірки, яких вони анонсували.
Серед новаторських моментів у перші роки існування MTV були світова прем'єра відео Майкла Джексона на пісню Thriller, 16-годинна трансляція концертів Live Aid у 1985 році та народження MTV Video Music Awards.
Європейське відгалуження MTV запустилося в 1987 році, а Велика Британія отримала власний спеціалізований канал у 1997 році – з відео на пісню Девіда Баддіеля та футбольного гімну Френка Скіннера "Три леви".
Нагадаємо
