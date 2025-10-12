$41.510.00
Конец эпохи: MTV прекращает вещание своих каналов в Британии и других странах Европы

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Американская медиакомпания Paramount анонсировала закрытие каналов MTV в Великобритании и Европе в конце года. Это часть глобальной стратегии по сокращению расходов на $500 млн, поскольку музыкальные видео преимущественно потребляются на YouTube и в социальных сетях.

Конец эпохи: MTV прекращает вещание своих каналов в Британии и других странах Европы

Американская медиакомпания Paramount анонсировала закрытие каналов MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live в Великобритании и ряде европейских стран в конце года. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что MTV, ставший первым круглосуточным музыкальным телеканалом в мире, завершит трансляцию музыкальных видео в Великобритании после почти 40 лет в эфире.

В то же время флагманский канал MTV HD останется в эфире, показывая реалити-шоу, в частности Naked Dating UK и Geordie Shore. Этот шаг отражает изменение привычек зрителей, поскольку музыкальные видео преимущественно потребляются на YouTube и в социальных сетях, а не на телевидении

- говорится в статье.

Также сообщается, что прекращение трансляций - это часть глобальной стратегии Paramount по сокращению расходов на $500 млн.

Справка

MTV запустился в США в 1981 году. Новый телеканал быстро полюбился публике, транслируя поп-видео "по ее требованию", представленные ведущими, которые стали почти такими же известными, как и звезды, которых они анонсировали.

Среди новаторских моментов в первые годы существования MTV были мировая премьера видео Майкла Джексона на песню Thriller, 16-часовая трансляция концертов Live Aid в 1985 году и рождение MTV Video Music Awards.

Европейское ответвление MTV запустилось в 1987 году, а Великобритания получила собственный специализированный канал в 1997 году – с видео на песню Дэвида Баддиэля и футбольного гимна Фрэнка Скиннера "Три льва".

Напомним

В сентябре стал известен полный список победителей MTV Video Music Awards 2025. Леди Гага не только триумфовала с 12 номинациями, но и сумела оказаться в двух местах одновременно: в рамках своего тура "Mayhem Bal" в Мэдисон-сквер-гарден, а также на церемонии MTV VMAs 2025.

Ариана Гранде и Леди Гага отличились на MTV Video Music Awards - Associated Press08.09.25, 10:56 • 4060 просмотров

Вадим Хлюдзинский

