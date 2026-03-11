$43.860.0351.040.33
08:06
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Кім Чен Ин з донькою випробували стратегічні ракети з корабля - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

Лідер КНДР разом із ймовірною спадкоємицею спостерігав за пусками ракет по цілях. Випробування мають продемонструвати наступальну міць флоту країни.

Кім Чен Ин з донькою випробували стратегічні ракети з корабля - ЗМІ
Фото: x.com/xinfolive

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом з донькою Кім Чжу Е спостерігав за випробуваннями стратегічних крилатих ракет, запущених з військового корабля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

Дівчина, яку, за повідомленнями, звати Кім Чжу Е і якій близько 13 років, з кінця 2022 року супроводжувала свого батька на численних важливих заходах, включаючи військові паради та випробування зброї. За даними розвідки Південної Кореї, Кім Чен Ин близький до того, щоб призначити її своєю спадкоємицею.

Як повідомили ЗМІ КНДР, ракети влучили в цільові острови біля західного узбережжя Північної Кореї. Вони процитували слова Кім Чен Ина, який заявив, що запуски мали на меті продемонструвати стратегічну наступальну позицію військово-морських сил і ознайомити війська з вогневою зброєю.

Нагадаємо

Минулого тижня лідер КНДР провів випробування "стратегічних крилатих ракет" з нового 5000-тонного есмінця "Чо Хьон".

Ще раніше Кім Чен Ин закликав США відмовитися від "ворожої" політики щодо КНДР, водночас, закликавши до розробки нових систем озброєння на випадок нової війни з Південною Кореєю.

Євген Устименко

СвітТехнології
Ядерна зброя
Ассошіейтед Прес
Кім Чен Ин
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки