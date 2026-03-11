Кім Чен Ин з донькою випробували стратегічні ракети з корабля - ЗМІ

Фото: x.com/xinfolive

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом з донькою Кім Чжу Е спостерігав за випробуваннями стратегічних крилатих ракет, запущених з військового корабля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

Дівчина, яку, за повідомленнями, звати Кім Чжу Е і якій близько 13 років, з кінця 2022 року супроводжувала свого батька на численних важливих заходах, включаючи військові паради та випробування зброї. За даними розвідки Південної Кореї, Кім Чен Ин близький до того, щоб призначити її своєю спадкоємицею.

Як повідомили ЗМІ КНДР, ракети влучили в цільові острови біля західного узбережжя Північної Кореї. Вони процитували слова Кім Чен Ина, який заявив, що запуски мали на меті продемонструвати стратегічну наступальну позицію військово-морських сил і ознайомити війська з вогневою зброєю.

Нагадаємо

Минулого тижня лідер КНДР провів випробування "стратегічних крилатих ракет" з нового 5000-тонного есмінця "Чо Хьон".

Ще раніше Кім Чен Ин закликав США відмовитися від "ворожої" політики щодо КНДР, водночас, закликавши до розробки нових систем озброєння на випадок нової війни з Південною Кореєю.