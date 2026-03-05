$43.720.26
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
12:00 • 3540 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
11:33 • 8084 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
08:05 • 12968 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 35139 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 67906 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
4 березня, 15:27 • 75757 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 13:52 • 79805 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
4 березня, 12:44 • 42721 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 39445 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Кім Чен Ин випробував стратегічні крилаті ракети з нового есмінця

Київ • УНН

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів випробування "стратегічних крилатих ракет" з нового 5000-тонного есмінця "Чо Хьон". Він назвав корабель "новим символом морської оборони" країни.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів випробування "стратегічних крилатих ракет" з нового 5000-тонного есмінця перед офіційним введенням корабля в експлуатацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

За даними ЗМІ, він спостерігав за запуском ракет "море-поверхня" з есмінця "Чо Хьон", оцінивши випробування як "основний" елемент можливостей нового військового корабля, який він назвав "новим символом морської оборони" своєї країни.

За інформацією державних ЗМІ КНДР, під час дводенного візиту на верф Нампо на заході країни, який тривав у вівторок і середу, Кім оглянув корабель "Чо Хьон", головний корабель нової серії есмінців класу "Чо Хьон" водотоннажністю 5000 тонн, які зараз будуються в Північній Кореї.

Сили нашого флоту для атак з-під води і над водою будуть швидко зростати. Озброєння флоту ядерною зброєю просувається задовільно. Всі ці успіхи становлять радикальну зміну в обороні нашого морського суверенітету, чого ми не досягали протягом півстоліття

- заявив Кім Чен Ин.

Нагадаємо

Лідер Північної Кореї закликав США відмовитися від "ворожої" політики щодо КНДР, водночас, закликавши до розробки нових систем озброєння на випадок нової війни з Південною Кореею.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Техніка
Кім Чен Ин
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки