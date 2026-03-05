Кім Чен Ин випробував стратегічні крилаті ракети з нового есмінця
Київ • УНН
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів випробування "стратегічних крилатих ракет" з нового 5000-тонного есмінця "Чо Хьон". Він назвав корабель "новим символом морської оборони" країни.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів випробування "стратегічних крилатих ракет" з нового 5000-тонного есмінця перед офіційним введенням корабля в експлуатацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
Деталі
За даними ЗМІ, він спостерігав за запуском ракет "море-поверхня" з есмінця "Чо Хьон", оцінивши випробування як "основний" елемент можливостей нового військового корабля, який він назвав "новим символом морської оборони" своєї країни.
За інформацією державних ЗМІ КНДР, під час дводенного візиту на верф Нампо на заході країни, який тривав у вівторок і середу, Кім оглянув корабель "Чо Хьон", головний корабель нової серії есмінців класу "Чо Хьон" водотоннажністю 5000 тонн, які зараз будуються в Північній Кореї.
Сили нашого флоту для атак з-під води і над водою будуть швидко зростати. Озброєння флоту ядерною зброєю просувається задовільно. Всі ці успіхи становлять радикальну зміну в обороні нашого морського суверенітету, чого ми не досягали протягом півстоліття
Нагадаємо
Лідер Північної Кореї закликав США відмовитися від "ворожої" політики щодо КНДР, водночас, закликавши до розробки нових систем озброєння на випадок нової війни з Південною Кореею.