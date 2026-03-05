Ким Чен Ын испытал стратегические крылатые ракеты с нового эсминца
Киев • УНН
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел испытания "стратегических крылатых ракет" с нового 5000-тонного эсминца "Чо Хён". Он назвал корабль "новым символом морской обороны" страны.
Подробности
По данным СМИ, он наблюдал за запуском ракет "море-поверхность" с эсминца "Чо Хён", оценив испытания как "основной" элемент возможностей нового военного корабля, который он назвал "новым символом морской обороны" своей страны.
По информации государственных СМИ КНДР, во время двухдневного визита на верфь Нампо на западе страны, который длился во вторник и среду, Ким осмотрел корабль "Чо Хён", головной корабль новой серии эсминцев класса "Чо Хён" водоизмещением 5000 тонн, которые сейчас строятся в Северной Корее.
Силы нашего флота для атак из-под воды и над водой будут быстро расти. Вооружение флота ядерным оружием продвигается удовлетворительно. Все эти успехи представляют радикальное изменение в обороне нашего морского суверенитета, чего мы не достигали в течение полувека
Напомним
Лидер Северной Кореи призвал США отказаться от "враждебной" политики в отношении КНДР, в то же время, призвав к разработке новых систем вооружения на случай новой войны с Южной Кореей.