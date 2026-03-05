$43.720.26
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ким Чен Ын испытал стратегические крылатые ракеты с нового эсминца

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел испытания "стратегических крылатых ракет" с нового 5000-тонного эсминца "Чо Хён". Он назвал корабль "новым символом морской обороны" страны.

Ким Чен Ын испытал стратегические крылатые ракеты с нового эсминца

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел испытания "стратегических крылатых ракет" с нового 5000-тонного эсминца перед официальным вводом корабля в эксплуатацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Подробности

По данным СМИ, он наблюдал за запуском ракет "море-поверхность" с эсминца "Чо Хён", оценив испытания как "основной" элемент возможностей нового военного корабля, который он назвал "новым символом морской обороны" своей страны.

По информации государственных СМИ КНДР, во время двухдневного визита на верфь Нампо на западе страны, который длился во вторник и среду, Ким осмотрел корабль "Чо Хён", головной корабль новой серии эсминцев класса "Чо Хён" водоизмещением 5000 тонн, которые сейчас строятся в Северной Корее.

Силы нашего флота для атак из-под воды и над водой будут быстро расти. Вооружение флота ядерным оружием продвигается удовлетворительно. Все эти успехи представляют радикальное изменение в обороне нашего морского суверенитета, чего мы не достигали в течение полувека

- заявил Ким Чен Ын.

Напомним

Лидер Северной Кореи призвал США отказаться от "враждебной" политики в отношении КНДР, в то же время, призвав к разработке новых систем вооружения на случай новой войны с Южной Кореей.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Техника
Ким Чен Ын
Северная Корея
Южная Корея
Соединённые Штаты