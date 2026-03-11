Ким Чен Ын с дочерью испытали стратегические ракеты с корабля - СМИ

Фото: x.com/xinfolive

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдал за испытаниями стратегических крылатых ракет, запущенных с военного корабля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Подробности

Девушка, которую, по сообщениям, зовут Ким Чжу Э и которой около 13 лет, с конца 2022 года сопровождала своего отца на многочисленных важных мероприятиях, включая военные парады и испытания оружия. По данным разведки Южной Кореи, Ким Чен Ын близок к тому, чтобы назначить ее своей наследницей.

Как сообщили СМИ КНДР, ракеты попали в целевые острова у западного побережья Северной Кореи. Они процитировали слова Ким Чен Ына, который заявил, что запуски имели целью продемонстрировать стратегическую наступательную позицию военно-морских сил и ознакомить войска с огневым оружием.

Напомним

На прошлой неделе лидер КНДР провел испытания "стратегических крылатых ракет" с нового 5000-тонного эсминца "Чо Хён".

Еще раньше Ким Чен Ын призвал США отказаться от "враждебной" политики в отношении КНДР, в то же время, призвав к разработке новых систем вооружения на случай новой войны с Южной Кореей.