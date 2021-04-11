Кім Чен Ин заявив, що Північну Корею очікує "Важкий похід" - так там прийнято називати великий голод 90-х років

ukru
17:38 • 76739 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 89007 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 115426 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 132707 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 160736 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 195131 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 293017 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192031 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181304 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 189235 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 108665 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 117229 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 130331 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 142963 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 108593 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 90592 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 293017 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 229327 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 323410 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 317529 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 48909 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 105161 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 106475 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 103884 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 117480 перегляди
Актуальне
Кім Чен Ин заявив, що Північну Корею очікує "Важкий похід" - так там прийнято називати великий голод 90-х років

Кім Чен Ин заявив, що Північну Корею очікує "Важкий похід" - так там прийнято називати великий голод 90-х років

Київ • УНН

 • 32280 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Напередодні Кім Чен Ин закликав північних корейців готуватися до нового “Важкого походу”. Цей евфемізм в КНДР використовується для опису одного з найпохмуріших періодів в історії країни — голоду кінця 1990-х років, який забрав сотні тисяч життів. УНН наводить всю доступну інформацію про події на півночі Корейського півострова.

Деталі

Кім Чен Ин виголосив свою промову на заключному засіданні VI зльоту секретарів партосередків ТПК (Трудовий Партії Кореї). У ній зокрема прозвучало: “Я вирішив, що всі партійні організації, починаючи з Центрального комітету, секретарі партосередків всієї партії пройдуть ще більш важкий „Важкий похід“ — для того, щоб забезпечити максимальний матеріально-культурний добробут і хоча б трохи полегшити страждання нашому народу, який вірить в нашу партію, як партію-мати, і слідує за нею, який десятиліттями страждав, щоб захистити свою партію”.

Така заява не обіцяє жителям КНДР нічого хорошого. На думку багатьох аналітиків — це безпосередній результат провалу того курсу, на який Кім зробив ставку десять років тому, прийшовши до влади.

Події раніше

Ранні десяті були досить благодатним часом для північнокорейської економіки. У грудні 2011 року у країни з’явився новий керівник, і вже в перший тиждень перебування при владі він заявив на закритому засіданні, що у КНДР все в цілому добре, але треба “вирішити питання з їжею”. Для вирішення “питання з їжею” група північнокорейських чиновників підготувала проект структурних реформ, які передбачали відмову від контролю за цінами, значну децентралізацію сільського господарства і промисловості, і введення прямих матеріальних стимулів працівникам: частину продукції вони могли залишати собі.

Спочатку реформи дали вкрай хороший результат, але “захоплення” Кім Чен Ина збройної програмою — по суті припинило всі досягнення, наверх додалися широкомасштабні секторальні санкції, їх останній варіант можна прочитати тут.

План офіційного Пхеньяна складався в активному озброєнні і подальшому зображенні “миролюбної країни” з метою скасування санкцій, але вкрай активно цим цілям завадив Дональд Трамп, що закінчилося провальним для КНДР самітом в Ханої на початку 2019 року. Оскільки санкції безстрокові — для Пхеньяна це означає, що як мінімум в середньостроковій перспективі санкції цілком можуть бути не зняті взагалі.

Після катастрофи у Ханої Північна Корея стала ще більш замкнутою і закритою країною, ніж раніше. Цей тренд тільки посилився з початком у 2020 році пандемії коронавірусу, на яку Пхеньян відреагував гранично жорстко, фактично обрубавши зв’язку із зовнішнім світом. Виникла і різко зростаюча криза — змусила покинути країну навіть тих небагатьох дипломатів, які мали ряд привілеїв.

У січні 2021 року VIII з’їзд Трудової партії Кореї взяв чіткий курс на контрреформи. Новий п’ятирічний план проголошував: економіка країни повинна бути “державною, плановою і науковою”.

Вплив COVID-19 на ситуацію в КНДР

Офіційно в КНДР хворих коронавірусому немає (про що говорить і статистика ВООЗ), але судячи з періодичних повідомлень про повний локдаун в тому чи іншому місті, вірус в країну періодично проникає — і тут же закупорюється карантином, благо що здійснити його тоталітарній державі проблеми не складає. Зрозуміло, що в деякій осяжній перспективі хвороба буде переможена, або, щонайменше, почнеться відновне зростання світової економіки, що для Пхеньяна, звичайно, важливо.

Важливо також, що при всій закритості власної економіки КНДР тотально залежить від зовнішньоекономічної кон’юнктури, а конкретно від Китаю, на який припадає понад 90% північнокорейського товарообігу.

Лише недавно Кім Чен Ин заявив, що ситуація в Північній Кореї “найгірша в історії країни”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами