Ким Чен Ын заявил, что Северную Корею ожидает "Трудный поход" - так там принято называть голод 90-х годов

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 106924 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 161244 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 164536 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 244175 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 285620 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 152325 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 141237 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 247186 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126032 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185147 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 170546 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 159020 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 147642 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 174920 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 142838 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 285634 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 247197 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 404045 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 370605 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 354519 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 142865 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 174947 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 159049 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 244212 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 164912 просмотра
Актуальное
Ким Чен Ын заявил, что Северную Корею ожидает "Трудный поход" - так там принято называть голод 90-х годов

Ким Чен Ын заявил, что Северную Корею ожидает "Трудный поход" - так там принято называть голод 90-х годов

Киев  •  УНН

 • 32250 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Накануне Ким Чен Ын призвал северных корейцев готовиться к новому “Трудному походу”. Этот эвфемизм в КНДР используется для описания одного из самых мрачных периодов в истории страны — голода конца 1990-х годов, унесшего сотни тысяч жизней. УНН наводит всю доступную информацию о событиях на севере Корейского полуострова.

Детали

Ким Чен Ын произнес свою речь на заключительном заседании VI слета секретарей партячеек ТПК (Трудовой Партии Кореи). В ней в частности прозвучало: “Я решил, что все партийные организации, начиная с Центрального комитета, секретари партячеек всей партии пройдут еще более тяжелый „Трудный поход“ — для того, чтобы обеспечить максимальное материально-культурное благосостояние и хотя бы немного облегчить страдания нашему народу, который верит в нашу партию, как Партию-мать, и следует за ней, который десятилетиями страдал, чтобы защитить свою партию”.

Такое заявление не сулит жителям КНДР ничего хорошего. По мнению многих аналитиков — это непосредственный результат провала того курса, на который Ким сделал ставку десять лет назад, придя к власти.

События ранее

Ранние десятые были довольно благодатным временем для северокорейской экономики. В декабре 2011 года у страны появился новый руководитель, и уже в первую неделю пребывания у власти он заявил на закрытом заседании, что в КНДР все в целом хорошо, но надо “решить вопрос с едой”. Для решения “вопроса с едой” группа северокорейских чиновников подготовила проект структурных реформ, предусматривавших отказ от контроля за ценами, значительную децентрализацию сельского хозяйства и промышленности, и введение прямых материальных стимулов работникам: часть продукции они могли оставлять себе.

Поначалу реформы дали крайне хороший результат, но “увлечение” Ким Чен Ына оружейной программой — по сути прекратило все достижения, наверх добавились широкомасштабные секторальные санкции, их последний вариант можно прочитать здесь.

План официального Пхеньяна состоял в активном вооружении и последующим изображением “миролюбивой страны” с целью отмены санкций, но крайне активно этим целям помешал Дональд Трамп, что закончилось провальным для КНДР саммитом в Ханое в начале 2019 года. Поскольку санкции бессрочны — для Пхеньяна это означает, что как минимум в среднесрочной перспективе санкции вполне могут быть не сняты вообще.

После катастрофы в Ханое Северная Корея стала еще более замкнутой и закрытой страной, чем раньше. Этот тренд только усилился с началом в 2020 году пандемии коронавируса, на которую Пхеньян отреагировал предельно жестко, фактически обрубив связи с внешним миром. Возникший и резко растущий кризис — вынудил покинуть страну даже тех немногих дипломатов, которые имели ряд привилегий.

В январе 2021 года VIII съезд Трудовой партии Кореи взял четкий курс на контрреформы. Новый пятилетний план провозглашал: экономика страны должна быть “государственной, плановой и научной”.

Влияние COVID-19 на ситуацию в КНДР

Официально в КНДР больных коронавирусом нет (о чем говорит и статистика ВОЗ), но судя по периодическим сообщениям о полном локдауне в том или ином городе, вирус в страну периодически проникает — и тут же купируется карантином, благо что осуществить его тоталитарному государству проблем не составляет. Понятно, что в некоторой обозримой перспективе болезнь будет побеждена, или, по крайней мере, начнется восстановительный рост мировой экономики, что для Пхеньяна, конечно, важно.

Важно также, что при всей закрытости собственной экономики КНДР тотально зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, а конкретно от Китая, на который приходится более 90% северокорейского товарооборота.

Лишь недавно Ким Чен Ын заявил, что ситуация в Северной Корее “наихудшая в истории страны”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы