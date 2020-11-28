Кім Чен Ин стратив двох чиновників та "зачинив" столицю у спробі боротьби з COVID-19 - AP

“Уряд Кіма також наказав дипломатам за кордоном утримуватися від будь-яких дій, які можуть спровокувати Сполучені Штати, тому що вони стурбовані очікуваним новим підходом обраного президента Джо Байдена до Північної Кореї”, заявили журналістам законодавці після відвідування закритого брифінгу Національної розвідувальної служби (НРС).

Один із законодавців, Ха Тхе Син, процитував заяву Національної розвідки про те, що Кім виявляє “надмірний гнів” і приймає “ірраціональні заходи” у зв’язку з пандемією та її економічними наслідками.

Ха сказав, що НРС повідомила законодавцям, що в минулому місяці в Пхеньяні Північна Корея стратила високопоставленого чиновника, що займався обміном валюти, після того, як він визнав його винним в падінні обмінного курсу. Він процитував заяву НРС про те, що Північна Корея також стратила ключового чиновника в серпні за порушення урядових постанов, що обмежують ввезення товарів з-за кордону. Ці дві людини не були названі за іменами, відзначає видання.

Північна Корея також заборонила рибний промисел і виробництво солі в море, щоб запобігти зараженню морської води вірусом, повідомили в НРС законодавцям.

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Нещодавно Північна Корея поставила свою столицю Пхеньян і північну провінцію Яган в режим суворої ізоляції у зв’язку з побоюваннями з приводу вірусів. На початку цього місяця вона ввела заходи по блокуванню та в інших районах, де чиновники виявили несанкціоновані товари та іноземну валюту, які були привезені в країну.

Північна Корея також зробила невдалу спробу хакерської атаки щонайменше на одну з південнокорейських фармацевтичних кампаній, яка намагалася розробити вакцину від коронавірусу, заявили в НРС.

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Північна Корея стверджує, що не виявила жодного випадку коронавірусу на своїй території, проте це твердження заперечується зовнішніми експертами, хоч вони і стверджують, що країна докладає всіх зусиль для запобігання поширенню вірусу. Великий спалах може мати важкі наслідки, тому що система охорони здоров’я Північної Кореї залишається паралізованою і страждає від хронічної нестачі медикаментів, зазначає видання.