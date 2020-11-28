Ким Чен Ын казнил двух чиновников и "закрыл" столицу в попытке борьбы с COVID-19 - AP
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал казнить по крайней мере двух человек, запретил рыбную ловлю в море и заблокировал столицу Пхеньян в рамках усилий по защите от коронавирусной инфекции и экономического ущерба от пандемии. Об этом пишет AP со ссылкой на законодателей южнокорейского шпионского агентства, передает УНН.
“Правительство Кима также приказало дипломатам за рубежом воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать Соединенные Штаты, потому что они обеспокоены ожидаемым новым подходом избранного президента Джо Байдена в Северной Корее”, заявили журналистам законодатели после посещения закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (НРС) .
Один из законодателей, Ха Тхэ Сын процитировал заявление Национальной разведки о том, что Ким обнаруживает “чрезмерный гнев” и принимает “иррациональные меры” в связи с пандемией и ее экономическими последствиями.
Ха сказал, что НРС сообщила законодателям, что в прошлом месяце в Пхеньяне Северная Корея казнила высокопоставленного чиновника, который занимался обменом валюты, после того, как он признал его виновным в падении обменного курса. Он процитировал заявление НРС о том, что Северная Корея также казнили ключевого чиновника в августе за нарушение правительственных постановлений, ограничивающих ввоз товаров из-за рубежа. Эти два человека не были названы по именам, отмечает издание.
Северная Корея также запретила рыбный промысел и производство соли в море, чтобы предотвратить заражение морской воды вирусом, сообщили в НРС законодателям.
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Недавно Северная Корея поставила свою столицу Пхеньян и северную провинцию Яган в режим строгой изоляции в связи с опасениями по поводу вирусов. В начале этого месяца она ввела меры по блокированию и в других районах, где чиновники обнаружили несанкционированные товары и иностранную валюту, которые были привезены в страну.
Северная Корея также предприняла неудачную попытку хакерской атаки по меньшей мере на одну из южнокорейских фармацевтических компаний, которая пыталась разработать вакцину от коронавируса, заявили в НРС.
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Северная Корея утверждает, что не обнаружила ни одного случая коронавируса на своей территории, однако это утверждение оспаривается внешними экспертами, хоть они и утверждают, что страна прилагает все усилия для предотвращения распространения вируса. Крупная вспышка может иметь тяжелые последствия, так как система здравоохранения Северной Кореи остается парализованной и страдает от хронической нехватки медикаментов, отмечает издание.