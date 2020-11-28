Ким Чен Ын казнил двух чиновников и "закрыл" столицу в попытке борьбы с COVID-19 - AP

“Правительство Кима также приказало дипломатам за рубежом воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать Соединенные Штаты, потому что они обеспокоены ожидаемым новым подходом избранного президента Джо Байдена в Северной Корее”, заявили журналистам законодатели после посещения закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (НРС) .

Один из законодателей, Ха Тхэ Сын процитировал заявление Национальной разведки о том, что Ким обнаруживает “чрезмерный гнев” и принимает “иррациональные меры” в связи с пандемией и ее экономическими последствиями.

Ха сказал, что НРС сообщила законодателям, что в прошлом месяце в Пхеньяне Северная Корея казнила высокопоставленного чиновника, который занимался обменом валюты, после того, как он признал его виновным в падении обменного курса. Он процитировал заявление НРС о том, что Северная Корея также казнили ключевого чиновника в августе за нарушение правительственных постановлений, ограничивающих ввоз товаров из-за рубежа. Эти два человека не были названы по именам, отмечает издание.

Северная Корея также запретила рыбный промысел и производство соли в море, чтобы предотвратить заражение морской воды вирусом, сообщили в НРС законодателям.

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Недавно Северная Корея поставила свою столицу Пхеньян и северную провинцию Яган в режим строгой изоляции в связи с опасениями по поводу вирусов. В начале этого месяца она ввела меры по блокированию и в других районах, где чиновники обнаружили несанкционированные товары и иностранную валюту, которые были привезены в страну.

Северная Корея также предприняла неудачную попытку хакерской атаки по меньшей мере на одну из южнокорейских фармацевтических компаний, которая пыталась разработать вакцину от коронавируса, заявили в НРС.

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Северная Корея утверждает, что не обнаружила ни одного случая коронавируса на своей территории, однако это утверждение оспаривается внешними экспертами, хоть они и утверждают, что страна прилагает все усилия для предотвращения распространения вируса. Крупная вспышка может иметь тяжелые последствия, так как система здравоохранения Северной Кореи остается парализованной и страдает от хронической нехватки медикаментов, отмечает издание.