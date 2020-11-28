Ким Чен Ын казнил двух чиновников и "закрыл" столицу в попытке борьбы с COVID-19 - AP

ukru
Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 18539 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77987 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100662 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116851 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151865 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199764 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195383 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283064 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 333640 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157998 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

3 марта, 20:25 • 40752 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 65075 просмотра
Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

3 марта, 20:38 • 38539 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 46356 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

00:30 • 32355 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 333640 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 286368 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 441222 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 407109 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 390089 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 110264 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 189140 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 217152 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 196877 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 283064 просмотра
Актуальное
Ким Чен Ын казнил двух чиновников и "закрыл" столицу в попытке борьбы с COVID-19 - AP

Ким Чен Ын казнил двух чиновников и "закрыл" столицу в попытке борьбы с COVID-19 - AP

Киев  •  УНН

 • 48937 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал казнить по крайней мере двух человек, запретил рыбную ловлю в море и заблокировал столицу Пхеньян в рамках усилий по защите от коронавирусной инфекции и экономического ущерба от пандемии. Об этом пишет AP со ссылкой на законодателей южнокорейского шпионского агентства, передает УНН.

“Правительство Кима также приказало дипломатам за рубежом воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать Соединенные Штаты, потому что они обеспокоены ожидаемым новым подходом избранного президента Джо Байдена в Северной Корее”, заявили журналистам законодатели после посещения закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (НРС) .

Один из законодателей, Ха Тхэ Сын процитировал заявление Национальной разведки о том, что Ким обнаруживает “чрезмерный гнев” и принимает “иррациональные меры” в связи с пандемией и ее экономическими последствиями.

Ха сказал, что НРС сообщила законодателям, что в прошлом месяце в Пхеньяне Северная Корея казнила высокопоставленного чиновника, который занимался обменом валюты, после того, как он признал его виновным в падении обменного курса. Он процитировал заявление НРС о том, что Северная Корея также казнили ключевого чиновника в августе за нарушение правительственных постановлений, ограничивающих ввоз товаров из-за рубежа. Эти два человека не были названы по именам, отмечает издание.

Северная Корея также запретила рыбный промысел и производство соли в море, чтобы предотвратить заражение морской воды вирусом, сообщили в НРС законодателям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ким Чен Ын решил собрать Политбюро чтобы обсудить COVID-19 и последствия сильного наводнения в КНДР

Недавно Северная Корея поставила свою столицу Пхеньян и северную провинцию Яган в режим строгой изоляции в связи с опасениями по поводу вирусов. В начале этого месяца она ввела меры по блокированию и в других районах, где чиновники обнаружили несанкционированные товары и иностранную валюту, которые были привезены в страну.

Северная Корея также предприняла неудачную попытку хакерской атаки по меньшей мере на одну из южнокорейских фармацевтических компаний, которая пыталась разработать вакцину от коронавируса, заявили в НРС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Reuters: хакеры из Северной Кореи атаковали компанию, которая разрабатывает вакцину против COVID-19

Северная Корея утверждает, что не обнаружила ни одного случая коронавируса на своей территории, однако это утверждение оспаривается внешними экспертами, хоть они и утверждают, что страна прилагает все усилия для предотвращения распространения вируса. Крупная вспышка может иметь тяжелые последствия, так как система здравоохранения Северной Кореи остается парализованной и страдает от хронической нехватки медикаментов, отмечает издание.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы