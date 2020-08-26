Кім Чен Ин вирішив зібрати Політбюро аби обговорити COVID-19 та наслідки сильної повені у КНДР

“На зустрічі визначені надзвичайні заходи для запобігання шкоди від тайфуну в зв’язку з тим, що в період з 26 по 27 серпня всі регіони Кореї ... можуть постраждати від сильного тайфуну”, — йдеться в повідомленні агентства.

Ситуація на півночі Корейського півострова ускладнилася з кінця липня, коли там пройшли проливні дощі, а 6 серпня через територію КНДР пройшов тайфун. Найбільших втрат завдано у центральних і південних провінціях. Як повідомляє видання The Choson Sinbo, що спеціалізується на новинах народно-демократичної республіки і видається корейською діаспорою в Японії, для боротьби зі стихією було мобілізовано керівництво всіх провінцій, а також залучені співробітники Мінсільгоспу і військовослужбовці Корейської народної армії.

Як говориться в повідомленні ЦТАК, Кім Чен Ин доручив “запобігти людським жертвам, викликані тайфунами, а також мінімізувати збитки ... у всіх галузях народного господарства”. Для цих цілей планується розгорнути інформаційну кампанію “серед робітників, партійців і трудівників села”.

Як зазначається, на засіданні також обговорювалися “деякі недоліки карантинних заходів”, введених для протидії поширенню пандемії коронавируса. Політбюро прийняло ряд рішень по боротьбі з цими недоліками і посиленню захисту від поширення інфекції.

“Пропозиції центральної влади з приводу введення інтенсивних обмежувальних заходів знову були гаряче прийняті членами партії, працівниками органів правопорядку та соціального захисту, при цьому особлива увага була приділена ретельному виконанню вимог карантину”, — передає ЦТАК.

З кінця січня Пхеньян вжив термінових заходів для захисту від поширення коронавірусу, які включали закриття кордонів, припинення роботи шкіл і введення загальнонаціонального карантину. За офіційними даними, в КНДР не зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом.