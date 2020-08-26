Ким Чен Ын решил собрать Политбюро чтобы обсудить COVID-19 и последствия сильного наводнения в КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) для обсуждения борьбы с распространением коронавируса и последствий тайфуна. Об этом в среду сообщает агентство ЦТАК, пишет УНН.
“На встрече определены чрезвычайные меры для предотвращения ущерба от тайфуна в связи с тем, что в период с 26 по 27 августа все регионы Кореи... могут пострадать от сильного тайфуна”, — говорится в сообщении агентства.
Ситуация на севере Корейского полуострова осложнилась с конца июля, когда там прошли проливные дожди, а 6 августа через территорию КНДР прошел тайфун. Наибольший урон нанесен центральным и южным провинциям. Как сообщает издание The Choson Sinbo, специализирующееся на новостях народно-демократической республики и издаваемое корейской диаспорой в Японии, для борьбы со стихией было мобилизовано руководство всех провинций, а также привлечены сотрудники Минсельхоза и военнослужащие Корейской народной армии.
Как говорится в сообщении ЦТАК, Ким Чен Ын поручил “предотвратить человеческие жертвы, вызванные тайфунами, а также минимизировать ущерб... во всех отраслях народного хозяйства”. Для этих целей планируется развернуть информационную кампанию “среди рабочих, партийцев и тружеников села”.
Как отмечается, на заседании также обсуждались “некоторые недостатки карантинных мер”, введенных для противодействия распространению пандемии коронавируса. Политбюро приняло ряд решений по борьбе с этими недостатками и усилению защиты от распространения инфекции.
“Предложения центральных властей по поводу введения интенсивных ограничительных мер вновь были горячо приняты членами партии, работниками органов правопорядка и социальной защиты, при этом особое внимание было уделено тщательному выполнению требований карантина”, — передает ЦТАК.
С конца января Пхеньян принял срочные меры по защите от распространения коронавируса, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина. По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.