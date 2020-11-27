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Reuters: хакери з Північної Кореї атакували компанію, яка розробляє вакцину проти COVID-19

Reuters: хакери з Північної Кореї атакували компанію, яка розробляє вакцину проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Хакери, ймовірно, з КНДР здійснили кібератаку проти британсько-шведської компанії AstraZeneca, яка розробляє вакцину від коронавірусу спільно з Оксфордським університетом. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters з посиланням на свої джерела, пише УНН.

За їхніми даними, хакери, які видавали себе за представників інших компаній, через ділову соціальну мережу LinkedIn намагалися зв’язатися з співробітниками AstraZeneca і нібито запропонувати їм нове місце роботи. Як вказало агентство, вони відправляли працівникам AstraZeneca документ з описом професійних обов’язків на новому робочому місці, який містив “шкідливий код для доступу до комп’ютера співрозмовника”.

Відповідні матеріали були розіслані “широкому колу людей”, включаючи персонал, що працює над створенням вакцини від коронавірусу, однак ці спроби, судячи з усього, не мали успіху, підкреслили джерела Reuters.

Додамо, напередодні британсько-шведська компанія AstraZeneca оголосила про початок нових, додаткових випробувань вакцини.

Також варто відзначити, що згідно зі статистикою ВООЗ (як і офіційних заяв Пхеньяна) — в КНДР нібито не зафіксували жодного випадку COVID-19.

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