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AstraZeneca проведе нові випробування вакцини

AstraZeneca проведе нові випробування вакцини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Британсько-шведська компанія AstraZeneca, що розробляє вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2 спільно з Оксфордським університетом, оголосила про початок нових, додаткових випробувань вакцини. Про це в четвер, 26 листопада, заявив глава компанії Паскаль Соріо, передає УНН із посиланням на DW.

У понеділок були опубліковані попередні результати клінічних досліджень вакцини, які показали її ефективність у 70 відсотків. При цьому якщо піддослідним два рази з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність становила всього 62 відсотки. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили половинну дозу вакцини, а через місяць — цілу, то в такому випадку ефективність становила 90 відсотків. 70 відсотків — це середній показник.

Критики “оксфордської” вакцини вказують на той факт, що вибірка випробовуваних за другою схемою вакцинації була в кілька разів менше. У нових випробуваннях AstraZeneca хоче сконцентруватися саме на методах, що показали себе вже більш ефективними — коли пацієнтам вводять спочатку невелику дозу препарату. За словами Соріо, ці дослідження можна буде провести досить швидко, так як вакцина в цілому вже довела свою ефективність.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на понад 8 млн доз вакцини проти коронавірусу в рамках COVAX.

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