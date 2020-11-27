AstraZeneca проведе нові випробування вакцини

У понеділок були опубліковані попередні результати клінічних досліджень вакцини, які показали її ефективність у 70 відсотків. При цьому якщо піддослідним два рази з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність становила всього 62 відсотки. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили половинну дозу вакцини, а через місяць — цілу, то в такому випадку ефективність становила 90 відсотків. 70 відсотків — це середній показник.

Критики “оксфордської” вакцини вказують на той факт, що вибірка випробовуваних за другою схемою вакцинації була в кілька разів менше. У нових випробуваннях AstraZeneca хоче сконцентруватися саме на методах, що показали себе вже більш ефективними — коли пацієнтам вводять спочатку невелику дозу препарату. За словами Соріо, ці дослідження можна буде провести досить швидко, так як вакцина в цілому вже довела свою ефективність.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на понад 8 млн доз вакцини проти коронавірусу в рамках COVAX.