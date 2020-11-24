Україна розраховує на понад 8 млн доз вакцини проти коронавірусу в рамках COVAX - Зеленський

"Міністерство охорони здоров’я провело розмову із представниками COVAX. Це ініціатива щодо глобального доступу країн до вакцини проти коронавірусу. Було визначено поетапний план постачання майбутньої вакцини в Україну. Перший етап – 1 млн 200 тис. доз. А загалом Україна розраховує отримати понад 8 млн доз майбутньої вакцини. Звичайно, пріоритет щеплення отримають наші медичні працівники, наші військові, наші вчителі, особи з групи ризику, тобто, люди, старше 60 років", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що також Україна збільшує кількість щоденних тестувань, зокрема безкоштовних тестів через мобільні бригади.

"Працюємо, щоб у кожній області забезпечити достатню кількість ліжок та кисню, а також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів. Загалом робимо все, щоб словосполучення "новий антирекорд" зникло із нашого вжитку та заголовків ЗМІ", – додав Президент.

Нагадаємо, перший транш вакцини від COVID-19 для України буде у розмірі понад 1,2 млн доз.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами головного санлікаря України, заступника глави МОЗ Віктора Ляшка, за механізмом COVAX Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Також COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби.