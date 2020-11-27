AstraZeneca проведет новые испытания вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Британско-шведская компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 совместно с Оксфордским университетом, объявила о начале новых, дополнительных испытаний вакцины. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил глава компании Паскаль Сорио, передает УНН со ссылкой на DW.
В понедельник были опубликованы предварительные результаты клинических исследований вакцины, которые показали ее эффективность в 70 процентов. При этом если испытуемым два раза с промежутком в один месяц вводили одинаковую дозу препарата, то его эффективность составила всего 62 процента. Если же пациентам сначала вводили половинную дозу вакцины, а через месяц — целую, то в таком случае эффективность составила 90 процентов. 70 процентов — это средний показатель.
Критики “оксфордской” вакцины указывают на тот факт, что выборка испытуемых по второй схеме вакцинации была в несколько раз меньше. В новых испытаниях AstraZeneca хочет сконцентрироваться именно на методах, которые показали себя более эффективными — когда пациентам вводят сначала небольшую дозу препарата. По словам Сорио, эти исследования можно будет провести достаточно быстро, так как вакцина в целом уже доказала свою эффективность.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на более 8 млн доз вакцины против коронавируса в рамках COVAX.