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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 18975 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78455 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100756 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116927 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151929 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 199816 просмотра

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AstraZeneca проведет новые испытания вакцины

AstraZeneca проведет новые испытания вакцины

Киев  •  УНН

 • 15940 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Британско-шведская компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 совместно с Оксфордским университетом, объявила о начале новых, дополнительных испытаний вакцины. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил глава компании Паскаль Сорио, передает УНН со ссылкой на DW.

В понедельник были опубликованы предварительные результаты клинических исследований вакцины, которые показали ее эффективность в 70 процентов. При этом если испытуемым два раза с промежутком в один месяц вводили одинаковую дозу препарата, то его эффективность составила всего 62 процента. Если же пациентам сначала вводили половинную дозу вакцины, а через месяц — целую, то в таком случае эффективность составила 90 процентов. 70 процентов — это средний показатель.

Критики “оксфордской” вакцины указывают на тот факт, что выборка испытуемых по второй схеме вакцинации была в несколько раз меньше. В новых испытаниях AstraZeneca хочет сконцентрироваться именно на методах, которые показали себя более эффективными — когда пациентам вводят сначала небольшую дозу препарата. По словам Сорио, эти исследования можно будет провести достаточно быстро, так как вакцина в целом уже доказала свою эффективность.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на более 8 млн доз вакцины против коронавируса в рамках COVAX.

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