Reuters: хакеры из Северной Кореи атаковали компанию, разрабатывающую вакцину против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Хакеры, вероятно, из КНДР осуществили кибератаку против британско-шведской компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса совместно с Оксфордским университетом. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники, пишет УНН.
По их данным, хакеры, выдававшие себя за представителей других компаний, через деловую социальную сеть LinkedIn пытались связаться с сотрудниками AstraZeneca и якобы предложить им новое место работы. Как указало агентство, они отправляли работникам AstraZeneca документ с описанием профессиональных обязанностей на новом рабочем месте, который содержал “вредоносный код для доступа к компьютеру собеседника”.
Соответствующие материалы были разосланы “широкому кругу людей”, включая персонал, работающий над созданием вакцины от коронавируса, однако эти попытки, по всей видимости, не возымели успех, подчеркнули источники Reuters.
Добавим, накануне британско-шведская компания AstraZeneca объявила о начале новых, дополнительных испытаний вакцины.
Также стоит отметить, что согласно статистике ВОЗ (как и официальным заявлениям Пхеньяна) — в КНДР якобы не зафиксировали ни одного случая COVID-19.