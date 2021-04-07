Кім Чен Ин заявив, що ситуація у Північній Кореї "найгірша в історії країни"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин визнав, що ситуація в КНДР складається гірше, ніж коли б то не було, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї, пише УНН.
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“Виконання рішень з’їзду партії, націлених на покращення нашого стилю соціалістичної справи, досягнення відчутних змін і розвитку в економічній роботі, в поліпшенні стандартів життя людей... навіть у найгіршій ситуації, в якій нам потрібно долати безпрецедентний безліч викликів, залежить від ролі, яку грають партійні осередки”, — заявив Кім Чен Ин на шостій конференції секретарів осередків Трудової партії Кореї.
Деталі
Північнокорейський лідер розкритикував партійні низи за неуточнені “недоліки” і закликав негайно їх виправити, щоб партія розвивалася стійко і здорово. У партійні осередки в КНДР входить від п’яти до 30 осіб. Це найменші одиниці партії, які займаються наглядом за роботою на фабриках і в інших місцях.
Контекст
Експерти агентства Associated Press вважають, що удар пандемії по північнокорейській економіці, яка і без того страждає від десятиліть неефективного управління, і американські санкції, поставили лідера КНДР в найскладніше становище за весь час його правління.
Відзначимо, за офіційними даними (зокрема за статистикою ВООЗ), у КНДР не зафіксовано випадків інфікування коронавірусом. З кінця січня 2020 року в країні було вжито термінових заходів щодо захисту від поширення захворювання, які включали закриття кордонів, припинення роботи шкіл і введення загальнонаціонального карантину.
При цьому північнокорейська влада заявила, що провела 23 121 тест на COVID-19 станом на 1 квітня — за твердженням Пхеньяна усі вони показали негативний результат.
У лютому Кім Чен Ин розкритикував свого кабінету за економічні невдачі країни і звільнив головного економіста за відсутність нових ідей з порятунку економіки. Аналітики кажуть, що щоб дійсно пожвавити північнокорейську економіку, країні потрібно інвестувати в сучасне обладнання і технології для фабрик, а також імпортувати більше їжі або поліпшити продуктивність ферм. За оцінкою ООН, в 2019 році 40% населення КНДР не вистачало їжі.