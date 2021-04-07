Ким Чен Ын заявил, что ситуация в Северной Корее "наихудшая в истории страны"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын признал, что ситуация в КНДР складывается хуже, чем когда бы то ни было, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, пишет УНН.
Цитата
“Выполнение решений съезда партии, нацеленных на улучшение нашего стиля социалистического дела, достижение ощутимых изменений и развития в экономической работе, в улучшении стандартов жизни людей... даже в наихудшей ситуации, в которой нам нужно преодолевать беспрецедентное множество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки”, — заявил Ким Чен Ын на шестой конференции секретарей ячеек Трудовой партии Кореи.
Детали
Северокорейский лидер раскритиковал партийные низы за неуточненные “недостатки” и призвал немедленно их исправить, чтобы партия развивалась устойчиво и здорово. В партийные ячейки в КНДР входит от пяти до 30 человек. Это самые маленькие единицы партии, которые занимаются надзором за работой на фабриках и в других местах.
Контекст
Эксперты агентства Associated Press считают, что удар пандемии по северокорейской экономике, и без того страдающей от десятилетий неэффективного управления, и американские санкции, поставили лидера КНДР в самое сложное положение за все время его правления.
Отметим, по официальным данным (в частности статистике ВОЗ), в КНДР не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом. С конца января 2020 года в стране были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.
При этом северокорейский власти заявили, что провели 23 121 тест на COVID-19 по состоянию на 1 апреля — по утверждению Пхеньяна все они показали отрицательный результат.
В феврале Ким Чен Ын раскритиковал свой кабинет за экономические неудачи страны и уволил главного экономиста за отсутствие новых идей по спасению экономики. Аналитики говорят, что чтобы действительно оживить северокорейскую экономику, стране нужно инвестировать в современное оборудование и технологии для фабрик, а также импортировать больше еды или улучшить производительность ферм. По оценке ООН, в 2019 году 40% населения КНДР не хватало еды.