Пандемія: дипломати вже 12 держав покинули Північну Корею через надсуворі обмеження та тотальний дефіцит

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Дипломатичні представництва 12 держав припинили роботу в КНДР, а весь іноземний персонал міжнародних гуманітарних організацій покинув країну в зв’язку зі складною обстановкою в республіці, в тому числі дефіцитом товарів і ліків. Про це повідомило в четвер посольство РФ в Пхеньяні на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.

Деталі

За його інформацією, 18 березня країну покинули 38 іноземних громадян, і це не перший “колективний виїзд співробітників дипломатичних місій з КНДР”. “Ясно одне — він, на жаль, не останній, відхід іноземців звідси продовжиться. Хоча їх тут в даний час і так майже не залишилося — лише близько 290 осіб”, — зазначено в заяві.

“Тих, хто покидає корейську столицю можна зрозуміти — далеко не кожен може витримати безпрецедентні за своєю суворістю тотальні обмеження, найгостріший дефіцит необхідних товарів, в тому числі ліків, відсутність можливості вирішувати проблеми зі здоров’ям”, — розповіли в посольстві.

Як наголошується в заяві, “вже повішені замки на воротах представництв Великої Британії, Венесуели, Бразилії, Німеччини, Італії, Нігерії, Пакистану, Польщі, Чехії, Швеції, Швейцарії, Франції, виїхав весь іноземний персонал міжнародних гуманітарних організацій”. На даний момент свої країни представляють лише дев’ять послів і четверо тимчасових повірених у справах, а “персонал більшості ще функціонує тут посольств скорочений до мінімуму”, додали в посольстві РФ.

Контекст

Відзначимо, за офіційними даними (зокрема зі статистикою ВООЗ), в КНДР не зафіксовано випадків інфікування коронавірусом. З кінця січня 2020 року в країні було вжито термінових заходів щодо захисту від поширення захворювання, які включали закриття кордонів, припинення роботи шкіл і введення загальнонаціонального карантину.

При цьому в липні минулого року Північна Корея визнала перший випадок підозри на COVID-19 в країні — у перебіжчика з Південної Кореї (Республіки Корея — ред.) в місті Кесон, але через деякий час сама Південна Корея повідомила, що не вважає, що у перебіжчика були симптоми коронавірусу.

У серпні 2020-го глава КНДР Кім Чен Ин скликав Політбюро ЦК Трудової партії Кореї для обговорення ситуації з COVID-19. Також повідомлялося, що Кім Чен Ин “закрив” столицю в спробі боротьби з COVID-19.

Дипломатичні представництва на території КНДР має вкрай невелика кількість країн. У Північній Кореї свої посольства мають 24 країни — Бразилія, Болгарія, Камбоджа, Китай, Куба, Єгипет, Німеччина, Індія, Індонезія, Іран, Лаос, Лівія, Малайзія, Монголія, Нігерія, Пакистан, Польща, Румунія, Швеція, Сирія, Росія, Велика Британія, В’єтнам, Чехія. У Китаю і Росії в КНДР є свої консульства. У Швейцарії у Північній Кореї — спецпредставництво.

Відносини України і КНДР практично відсутні. З часів СРСР діяла угода з Північною Кореєю про взаємні поїздки громадян, яка було пролонгована, тому громадянам України візи отримувати було не потрібно. 26 червня 2016 року Кабінет міністрів України розірвав угоду з Північною Кореєю про взаємні поїздки громадян. Основною причиною такого рішення став той факт, що Північна Корея не визнає суверенітет і територіальну цілісність України, оскільки уряд КНДР підтримав незаконну окупацію території Криму військами Російської Федерації. Відповідну заяву було зроблено в кінці 2014 року директором департаменту преси та інформації МЗС КНДР Чжон Дон Хаком. КНДР також проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262.

Зараз в’їзд до Північної Кореї громадянам України дозволяється лише в складі офіційно організованих груп, тому візи також оформляються тільки на групу.

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