COVID-19 у Північній Кореї: Сеул не вважає, що у перебіжчика були симптоми коронавірусу

“Ця людина не була зареєстрована ні як пацієнт з COVID-19, ні як особа, яка контактувала з інфікованими”, — підкреслив чиновник. Він зазначив, що центр контролю і профілактики провів тестування на коронавірусну інфекцію у двох людей, що тісно спілкувалися з перебіжчиком незадовго до його зникнення, і ні у кого з них захворювання не підтвердилося.

Як повідомив офіційний представник Комітету начальників штабів Республіки Корея Кім Юн Нак на брифінгу для журналістів у Сеулі, перебіжчик перейшов кордон в районі острова Канхвадо, що знаходиться в гирлі річки Ханган на західному узбережжі країни.

За його словами, військові встановили, що 24-річний чоловік зміг 19 червня проникнути за периметр на прикордонному острові через водостік, який проходить під колючим дротом, після чого вплав досяг території КНДР і попрямував до міста Кесон на південному заході країни, де він проживав раніше. Точне місце перетину кордону вдалося виявити завдяки залишеній молодою людиною сумці з речами і документами, зазначив представник КНШ.

Влада КНДР в неділю повідомили, що у перебіжчика спостерігаються симптоми, схожі на захворювання, що викликається новим коронавірусом. У зв’язку з цим в Кесоні з 24 липня був введений режим суворого карантину. Агентство ЦТАК пише, що всі райони міста ізольовані один від одного, а люди, що входили в контакт з перебіжчиком, знаходяться під постійним медичним наглядом.

Голова Держради КНДР Кім Чен Ин в суботу ініціював екстрене засідання політбюро ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) для обговорення ситуації. Він також заявив про готовність перейти до стану максимальної готовності для захисту від поширення коронавируса.