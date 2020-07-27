COVID-19 у Північній Кореї: Сеул не вважає, що у перебіжчика були симптоми коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Перебіжчик, що таємно повернувся нещодавно в КНДР з Південної Кореї, навряд чи був заражений коронавірусом нового типу. Про це повідомив у понеділок на брифінгу для журналістів в Сеулі офіційний представник центру контролю і профілактики захворювань при Міністерстві охорони здоров’я Республіки Корея Юн Тхе Хо, пише УНН з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.
“Ця людина не була зареєстрована ні як пацієнт з COVID-19, ні як особа, яка контактувала з інфікованими”, — підкреслив чиновник. Він зазначив, що центр контролю і профілактики провів тестування на коронавірусну інфекцію у двох людей, що тісно спілкувалися з перебіжчиком незадовго до його зникнення, і ні у кого з них захворювання не підтвердилося.
Як повідомив офіційний представник Комітету начальників штабів Республіки Корея Кім Юн Нак на брифінгу для журналістів у Сеулі, перебіжчик перейшов кордон в районі острова Канхвадо, що знаходиться в гирлі річки Ханган на західному узбережжі країни.
За його словами, військові встановили, що 24-річний чоловік зміг 19 червня проникнути за периметр на прикордонному острові через водостік, який проходить під колючим дротом, після чого вплав досяг території КНДР і попрямував до міста Кесон на південному заході країни, де він проживав раніше. Точне місце перетину кордону вдалося виявити завдяки залишеній молодою людиною сумці з речами і документами, зазначив представник КНШ.
Влада КНДР в неділю повідомили, що у перебіжчика спостерігаються симптоми, схожі на захворювання, що викликається новим коронавірусом. У зв’язку з цим в Кесоні з 24 липня був введений режим суворого карантину. Агентство ЦТАК пише, що всі райони міста ізольовані один від одного, а люди, що входили в контакт з перебіжчиком, знаходяться під постійним медичним наглядом.
Голова Держради КНДР Кім Чен Ин в суботу ініціював екстрене засідання політбюро ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) для обговорення ситуації. Він також заявив про готовність перейти до стану максимальної готовності для захисту від поширення коронавируса.