COVID-19 в Северной Корее: Сеул не считает, что у перебежчика были симптомы коронавируса

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Перебежчик, тайно вернувшийся недавно в КНДР из Южной Кореи, вряд ли был заражен коронавирусом нового типа. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Республики Корея Юн Тхэ Хо, пишет УНН со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

“Этот человек не был зарегистрирован ни как пациент с COVID-19, ни как лицо, контактировавшее с инфицированными”, — подчеркнул чиновник. Он отметил, что центр контроля и профилактики провел тестирование на коронавирусную инфекцию у двух людей, тесно общавшихся с перебежчиком незадолго до его исчезновения, и ни у кого из них заболевание не подтвердилось.

Как сообщил официальный представитель Комитета начальников штабов Республики Корея Ким Юн Нак на брифинге для журналистов в Сеуле, перебежчик перешел границу в районе острова Канхвадо, находящегося в устье реки Ханган на западном побережье страны.

По его словам, военные установили, что 24-летний мужчина смог 19 июня проникнуть за охраняемый периметр на приграничном острове через проходящий под колючей проволокой водосток, после чего вплавь достиг территории КНДР и направился в город Кэсон на юго-западе страны, где он проживал ранее. Точное место пересечения границы удалось выявить благодаря оставленной молодым человеком сумке с вещами и документами, отметил представитель КНШ.

Власти КНДР в воскресенье сообщили, что у перебежчика наблюдаются симптомы, похожие на заболевание, вызываемое новым коронавирусом. В этой связи в Кэсоне с 24 июля был введен режим строгого карантина. Агентство ЦТАК пишет, что все районы города изолированы друг от друга, а люди, входившие в контакт с перебежчиком, находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в субботу инициировал экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) для обсуждения ситуации. Он также заявил о готовности перейти к состоянию максимальной готовности для защиты от распространения коронавируса.

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