Пандемія: Північна Корея визнала перший випадок підозри на COVID-19 в країні, місто Кесон - ізольовано

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Влада КНДР повідомила про перший випадок підозри на коронавірусну інфекцію на території країни. Про це в неділю поінформувало Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), зазначає УНН з посиланням також на спеціалізований проект KCNA, що відслідковує ЗМІ КНДР.

За даними агентства, коронавірус підозрюють у перебіжчика, який повернувся в КНДР з Південної Кореї 19 липня після “незаконного перетину демаркаційної лінії”. У нього спостерігаються симптоми, схожі на захворювання, що викликається коронавірусом.

Пізніше стало відомо, що режим локдауну (жорстких карантинних заходів) був введений в місті Кесон 24 липня. Повідомляється, що всі райони міста були строго ізольовані один від одного, а люди, що входили в контакт з перебіжчиком, знаходяться під постійним медичним наглядом.

Як передає ЦТАК, голова Держради КНДР Кім Чен Ин в суботу ініціював екстрене засідання політбюро ЦК Трудової партії Кореї для обговорення ситуації. Він також заявив про готовність перейти до стану максимальної готовності для захисту від поширення коронавірусу.

За офіційними даними, в КНДР на даний момент не зафіксовано жодного підтвердженого випадку інфікування коронавірусом. З кінця січня в країні було вжиті термінові заходи щодо захисту від поширення захворювання, які включали закриття кордонів, припинення роботи шкіл і введення загальнонаціонального карантину.

У всьому світі коронавірусів заразилися 15,8 млн осіб, випливає з даних Університету Джонса Хопкінса. Про випадки зараження повідомили всі країни Східної Азії, крім Північної Кореї.

“Не дивлячись на світову кризу охорони здоров’я, ми повністю запобігли розповсюдженню злоякісного вірусу і зберегли стабільну протиепідемічну ситуацію, що є блискучим успіхом”, — заявив Кім Чен Ин на початку липня. За його словами, домогтися таких результатів дозволили “далекоглядність керівної здатності ЦК партії і високий рівень свідомості всього народу”.

Офіційно в Північній Кореї немає інфікованих коронавірусом. Але південнокорейське видання JoongAng Ilbo з посиланням на анонімне джерело повідомило, що в КНДР виявили перший випадок COVID-19, ще в лютому.

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