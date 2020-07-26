Пандемия: Северная Корея признала первый случай подозрения на COVID-19 в стране, горд Кэсон - изолирован

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Власти КНДР сообщили о первом случае подозрения на коронавирусную инфекцию на территории страны. Об этом в воскресенье проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), отмечает УНН со ссылкой также на специализированный проект KCNA, отслеживающий СМИ КНДР.

По данным агентства, коронавирус подозревают у перебежчика, вернувшегося в КНДР из Южной Кореи 19 июля после “незаконного пересечения демаркационной линии”. У него наблюдаются симптомы, похожие на заболевание, вызываемое коронавирусом.

Позже стало известно, что режим локдауна (жестких карантинных мер) был введен в городе Кэсон 24 июля. Сообщается, что все районы города были строго изолированы друг от друга, а люди, входившие в контакт с перебежчиком, находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Как передает ЦТАК, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в субботу инициировал экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи для обсуждения ситуации. Он также заявил о готовности перейти к состоянию максимальной готовности для защиты от распространения коронавируса.

По официальным данным, в КНДР на данный момент не зафиксировано ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом. С конца января в стране были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.

Во всем мире коронавирусом заразились 15,8 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. О случаях заражения сообщили все страны Восточной Азии, кроме Северной Кореи.

“Несмотря на мировой кризис здравоохранения, мы полностью предотвратили распространение злокачественного вируса и сохранили стабильную противоэпидемическую ситуацию, что является блестящим успехом”, — заявил Кем Чен Ын в начале июля. По его словам, добиться таких результатов позволили “дальновидность руководящей способности ЦК партии и высокий уровень сознательности всего народа”.

Официально в Северной Корее нет заразившихся коронавирусом. Но южнокорейское издание JoongAng Ilbo со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в КНДР выявили первый случай COVID-19, еще в феврале.

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