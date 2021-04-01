Пандемия: дипломаты уже 12 государств покинули Северную Корею из-за строгих ограничений и тотальный дефицит

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Дипломатические представительства 12 государств прекратили работу в КНДР, а весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций покинул страну в связи со сложной обстановкой в республике, в том числе дефицитом товаров и лекарств. Об этом сообщило в четверг посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

По его информации, 18 марта страну покинули 38 иностранных граждан, и это не первый “коллективный выезд сотрудников дипломатических миссий из КНДР”. “Ясно одно — он, к сожалению, не последний, исход иностранцев отсюда продолжится. Хотя их здесь в настоящее время и так почти не осталось — всего менее 290 человек”, — указано в заявлении.

“Покидающих корейскую столицу можно понять — далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем”, — рассказали в посольстве.

Как отмечается в заявлении, “уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций”. В настоящий момент свои страны представляют лишь девять послов и четверо временных поверенных в делах, а “персонал большинства еще функционирующих здесь посольств сокращен до минимума”, добавили в посольстве РФ.

Контекст

Отметим, по официальным данным (в частности статистике ВОЗ), в КНДР не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом. С конца января 2020 года в стране были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.

При этом в июле прошлого года Северная Корея признала первый случай подозрения на COVID-19 в стране — у перебежчика с Южной Кореи (Республики Корея — ред.) в городе Кэсон, но спустя некоторое время сама Южная Корея сообщила, что не считает, что у перебежчика были симптомы коронавируса.

В августе 2020-го глава КНДР Ким Чен ЫН созывал Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи для обсуждения ситуации с COVID-19. Также сообщалось, что Ким Чен Ын “закрыл” столицу в попытке борьбы с COVID-19.

Дипломатические представительства на территории КНДР имеет крайне небольшое количество стран. В Северной Корее свои посольства имеют 24 страны — Бразилия, Болгария, Камбоджа, Китай, Куба, Египет, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Лаос, Ливия, Малайзия, Монголия, Нигерия, Пакистан, Польша, Румыния, Швеция, Сирия, Россия, Великобритания, Вьетнам, Чехия. У Китая и России в КНДР есть свои консульства. У Швейцарии в Северной Корее — спецпредставительство.

Отношения Украины и КНДР практически отсутствуют. Со времен СССР действовало соглашение с Северной Кореей о взаимных поездках граждан, которое было пролонгировано, поэтому гражданам Украины визы получать было не нужно. 26 июня 2016 Кабинет министров Украины расторг соглашение с Северной Кореей о взаимных поездках граждан. Основной причиной такого решения стал тот факт, что Корейская Народно-Демократическая Республика не признает суверенитет и территориальную целостность Украины, поскольку правительство КНДР поддержало незаконную оккупацию территории Крыма войсками Российской Федерации. Соответствующее заявление было сделано в конце 2014 директором департамента печати и информации МИД КНДР Чжон Дон Хаком. КНДР также проголосовала против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262.

Сейчас въезд в Северную Корею гражданам Украины разрешается только в составе официально организованных групп, поэтому визы также оформляются только на группу.

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