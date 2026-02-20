Кількість жертв російської атаки на Харківщині зросла до трьох, під завалами знайшли ще два тіла

$43.270.03
50.920.34
ukenru
16:35 • 4434 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 11462 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 14730 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 16382 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 18896 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 34478 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 13876 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20419 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50388 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 83070 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
1.8м/с
73%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 36109 перегляди
Орбан випустив агітаційний ролик з кадрами із Зеленським перед виборамиPhoto20 лютого, 09:36 • 10690 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 24570 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 9748 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 15176 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 15336 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 24738 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 34485 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 59067 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 94826 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кім
Рафаель Гроссі
Олена Зеленська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 9986 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 36252 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 39434 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 36673 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 29399 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Starlink
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Кількість жертв російської атаки на Харківщині зросла до трьох, під завалами знайшли ще два тіла

Київ • УНН

 • 194 перегляди

У Малинівці під завалами складської будівлі виявили тіла ще двох загиблих. Кількість жертв російської атаки зросла до трьох, двоє людей поранені.

Кількість жертв російської атаки на Харківщині зросла до трьох, під завалами знайшли ще два тіла

Кількість жертв у складській будівлі на Харківщині зросла до трьох - під завалами виявили тіла ще двох загиблих, передає УНН із посиланням на ДСНС.

У Малинівці під завалами складської будівлі виявлено тіла ще двох загиблих 

- йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, станом на зараз кількість жертв російської атаки зросла до 3 осіб, ще двоє людей отримали поранення. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці події тривають.

На Харківщині внаслідок атаки російських БПЛА загинула людина, ще двоє постраждали20.02.26, 14:53 • 2332 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій