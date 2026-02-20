Кількість жертв російської атаки на Харківщині зросла до трьох, під завалами знайшли ще два тіла
Київ • УНН
У Малинівці під завалами складської будівлі виявили тіла ще двох загиблих. Кількість жертв російської атаки зросла до трьох, двоє людей поранені.
Кількість жертв у складській будівлі на Харківщині зросла до трьох - під завалами виявили тіла ще двох загиблих, передає УНН із посиланням на ДСНС.
У Малинівці під завалами складської будівлі виявлено тіла ще двох загиблих
За даними рятувальників, станом на зараз кількість жертв російської атаки зросла до 3 осіб, ще двоє людей отримали поранення. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці події тривають.
