Кількість жертв російської атаки на Харківщині зросла до трьох, під завалами знайшли ще два тіла

Кількість жертв у складській будівлі на Харківщині зросла до трьох - під завалами виявили тіла ще двох загиблих, передає УНН із посиланням на ДСНС.

У Малинівці під завалами складської будівлі виявлено тіла ще двох загиблих - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, станом на зараз кількість жертв російської атаки зросла до 3 осіб, ще двоє людей отримали поранення. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці події тривають.

На Харківщині внаслідок атаки російських БПЛА загинула людина, ще двоє постраждали