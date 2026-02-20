Число жертв российской атаки на Харьковщине возросло до трех, под завалами нашли еще два тела
Киев • УНН
В Малиновке под завалами складского здания обнаружили тела еще двух погибших. Число жертв российской атаки возросло до трех, два человека ранены.
Число жертв в складском здании на Харьковщине возросло до трех - под завалами обнаружили тела еще двух погибших, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В Малиновке под завалами складского здания обнаружены тела еще двух погибших
По данным спасателей, по состоянию на сейчас число жертв российской атаки возросло до 3 человек, еще два человека получили ранения. Аварийно-спасательные и поисковые работы на месте происшествия продолжаются.
