Число жертв российской атаки на Харьковщине возросло до трех, под завалами нашли еще два тела

Число жертв в складском здании на Харьковщине возросло до трех - под завалами обнаружили тела еще двух погибших, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Малиновке под завалами складского здания обнаружены тела еще двух погибших - говорится в сообщении.

По данным спасателей, по состоянию на сейчас число жертв российской атаки возросло до 3 человек, еще два человека получили ранения. Аварийно-спасательные и поисковые работы на месте происшествия продолжаются.

На Харьковщине в результате атаки российских БПЛА погиб человек, еще двое пострадали