12:53
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России в следующий понедельник - Каллас
12:27
Экспорт китайских дронов в РФ использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
07:56
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
публикации
Эксклюзивы
На Харьковщине в результате атаки российских БПЛА погиб человек, еще двое пострадали

Киев • УНН

 • 108 просмотра

В результате атаки российских беспилотников на гражданское предприятие в Чугуевском районе Харьковской области погиб один человек, еще двое получили ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

На Харьковщине в результате атаки российских БПЛА погиб человек, еще двое пострадали
Фото: ГСЧС Украины

В Чугуевском районе Харьковской области российские беспилотники ударили по территории гражданского предприятия - под завалами спасатели обнаружили погибшего, продолжаются поисковые работы. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Подробности

В результате российской атаки беспилотниками по территории Малиновской общины Чугуевского района погиб один человек, еще двое получили ранения. Удар пришелся по складскому зданию одного из гражданских предприятий.

В результате атаки произошли значительные разрушения и пожар на площади около 3000 квадратных метров. Во время разбора завалов спасатели извлекли фрагменты тела погибшего человека.

Несмотря на угрозу повторных ударов, на месте продолжают работать оперативные подразделения ГСЧС, саперы, кинологи, офицеры-спасатели общин, а также пожарные добровольной пожарной команды. Продолжается тушение пожара и поисково-спасательные работы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним

российские войска 20 февраля атаковали нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области ударными дронами.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Село
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям