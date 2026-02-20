На Харьковщине в результате атаки российских БПЛА погиб человек, еще двое пострадали
Киев • УНН
В результате атаки российских беспилотников на гражданское предприятие в Чугуевском районе Харьковской области погиб один человек, еще двое получили ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
В Чугуевском районе Харьковской области российские беспилотники ударили по территории гражданского предприятия - под завалами спасатели обнаружили погибшего, продолжаются поисковые работы. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.
Подробности
В результате российской атаки беспилотниками по территории Малиновской общины Чугуевского района погиб один человек, еще двое получили ранения. Удар пришелся по складскому зданию одного из гражданских предприятий.
В результате атаки произошли значительные разрушения и пожар на площади около 3000 квадратных метров. Во время разбора завалов спасатели извлекли фрагменты тела погибшего человека.
Несмотря на угрозу повторных ударов, на месте продолжают работать оперативные подразделения ГСЧС, саперы, кинологи, офицеры-спасатели общин, а также пожарные добровольной пожарной команды. Продолжается тушение пожара и поисково-спасательные работы. Информация о последствиях атаки уточняется.
