На Харківщині внаслідок атаки російських БПЛА загинула людина, ще двоє постраждали
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських безпілотників на цивільне підприємство у Чугуївському районі Харківської області загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.
У Чугуївському районі Харківської області російські безпілотники вдарили по території цивільного підприємства - під завалами рятувальники виявили загиблого, тривають пошукові роботи. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
Деталі
Унаслідок російської атаки безпілотниками по території Малинівської громади Чугуївського району загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Удар припав по складській будівлі одного з цивільних підприємств.
Внаслідок атаки сталися значні руйнування та пожежа на площі близько 3000 квадратних метрів. Під час розбору завалів рятувальники вилучили фрагменти тіла загиблої людини.
Попри загрозу повторних ударів, на місці продовжують працювати оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди. Триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо
