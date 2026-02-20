На Харківщині внаслідок атаки російських БПЛА загинула людина, ще двоє постраждали

$43.270.03
50.920.34
ukenru
12:53 • 120 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 1418 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 11893 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 3566 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
07:56 • 15246 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 46592 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 80258 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 49857 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 83956 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 40909 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
43%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МВФ готує нову кредитну програму для України на $8,1 млрд - Reuters20 лютого, 03:16 • 9152 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 22990 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 25114 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD07:52 • 12749 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 19405 перегляди
Публікації
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 4538 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 11885 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 49527 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 83955 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 66339 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сергій Лисак
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 19667 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 25365 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 23248 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 24290 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 35271 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

На Харківщині внаслідок атаки російських БПЛА загинула людина, ще двоє постраждали

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Внаслідок атаки російських безпілотників на цивільне підприємство у Чугуївському районі Харківської області загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

На Харківщині внаслідок атаки російських БПЛА загинула людина, ще двоє постраждали
Фото: ДСНС України

У Чугуївському районі Харківської області російські безпілотники вдарили по території цивільного підприємства - під завалами рятувальники виявили загиблого, тривають пошукові роботи. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.

Деталі

Унаслідок російської атаки безпілотниками по території Малинівської громади Чугуївського району загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Удар припав по складській будівлі одного з цивільних підприємств.

Внаслідок атаки сталися значні руйнування та пожежа на площі близько 3000 квадратних метрів. Під час розбору завалів рятувальники вилучили фрагменти тіла загиблої людини.

Попри загрозу повторних ударів, на місці продовжують працювати оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди. Триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо

російські війська 20 лютого атакували нафтогазову інфраструктуру у Полтавській області ударними дронами.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Село
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій