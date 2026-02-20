рф знову атакувала нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині

рф вчергове атакувала нафтогазову інфраструктуру у Полтавській області, повідомили у Групі Нафтогаз у п'ятницю, пише УНН.

російські війська знову здійснили атаку на нафтогазову інфраструктуру. Цього разу удару зазнали об’єкти на Полтавщині. Ворог застосував ударні дрони. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування. На об’єкті триває пожежа - повідомили у Нафтогазі.

До ліквідації наслідків, як повідомляється, залучені підрозділи ДСНС.

"Це черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі. Щира вдячність ДСНС та бригадам Нафтогазу, що займаються ліквідацією наслідків цих атак, працюють на межі можливостей і під загрозою повторних обстрілів", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У Нафтогазі вказали, що лише з початку року ворог понад 20 разів атакував об’єкти Групи Нафтогаз.

росіяни з 2022 року 401 раз атакували об'єкти Нафтогазу, з них 229 атак - у 2025 році