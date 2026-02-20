$43.270.03
07:56 • 2286 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 30468 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 59890 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 35634 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 59529 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 34283 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 49292 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 30996 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27425 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26648 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
рф знову атакувала нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Російські війська знову атакували нафтогазову інфраструктуру у Полтавській області ударними дронами. Зафіксовано руйнування, на об'єкті триває пожежа.

рф знову атакувала нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині

рф вчергове атакувала нафтогазову інфраструктуру у Полтавській області, повідомили у Групі Нафтогаз у п'ятницю, пише УНН.

російські війська знову здійснили атаку на нафтогазову інфраструктуру. Цього разу удару зазнали об’єкти на Полтавщині. Ворог застосував ударні дрони. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування. На об’єкті триває пожежа

- повідомили у Нафтогазі.

До ліквідації наслідків, як повідомляється, залучені підрозділи ДСНС.

"Це черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі. Щира вдячність ДСНС та бригадам Нафтогазу, що займаються ліквідацією наслідків цих атак, працюють на межі можливостей і під загрозою повторних обстрілів", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У Нафтогазі вказали, що лише з початку року ворог понад 20 разів атакував об’єкти Групи Нафтогаз.

росіяни з 2022 року 401 раз атакували об'єкти Нафтогазу, з них 229 атак - у 2025 році17.02.26, 15:01 • 4225 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Полтавська область
Нафтогаз України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій