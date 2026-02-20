$43.270.03
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

рф снова атаковала нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Российские войска снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области ударными дронами. Зафиксированы разрушения, на объекте продолжается пожар.

рф снова атаковала нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области

рф в очередной раз атаковала нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области, сообщили в Группе Нафтогаз в пятницу, пишет УНН.

российские войска снова совершили атаку на нефтегазовую инфраструктуру. На этот раз удару подверглись объекты в Полтавской области. Враг применил ударные дроны. В результате атаки зафиксированы разрушения. На объекте продолжается пожар

- сообщили в Нафтогазе.

К ликвидации последствий, как сообщается, привлечены подразделения ГСЧС.

"Это очередной целенаправленный удар по нашей нефтегазовой инфраструктуре. Искренняя благодарность ГСЧС и бригадам Нафтогаза, которые занимаются ликвидацией последствий этих атак, работают на пределе возможностей и под угрозой повторных обстрелов", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В Нафтогазе указали, что только с начала года враг более 20 раз атаковал объекты Группы Нафтогаз.

россияне с 2022 года 401 раз атаковали объекты Нафтогаза, из них 229 атак - в 2025 году17.02.26, 15:01 • 4227 просмотров

