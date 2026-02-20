рф снова атаковала нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области
Киев • УНН
Российские войска снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области ударными дронами. Зафиксированы разрушения, на объекте продолжается пожар.
рф в очередной раз атаковала нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области, сообщили в Группе Нафтогаз в пятницу, пишет УНН.
российские войска снова совершили атаку на нефтегазовую инфраструктуру. На этот раз удару подверглись объекты в Полтавской области. Враг применил ударные дроны. В результате атаки зафиксированы разрушения. На объекте продолжается пожар
К ликвидации последствий, как сообщается, привлечены подразделения ГСЧС.
"Это очередной целенаправленный удар по нашей нефтегазовой инфраструктуре. Искренняя благодарность ГСЧС и бригадам Нафтогаза, которые занимаются ликвидацией последствий этих атак, работают на пределе возможностей и под угрозой повторных обстрелов", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
В Нафтогазе указали, что только с начала года враг более 20 раз атаковал объекты Группы Нафтогаз.
россияне с 2022 года 401 раз атаковали объекты Нафтогаза, из них 229 атак - в 2025 году17.02.26, 15:01 • 4227 просмотров