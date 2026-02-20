рф снова атаковала нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области

рф в очередной раз атаковала нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области, сообщили в Группе Нафтогаз в пятницу, пишет УНН.

российские войска снова совершили атаку на нефтегазовую инфраструктуру. На этот раз удару подверглись объекты в Полтавской области. Враг применил ударные дроны. В результате атаки зафиксированы разрушения. На объекте продолжается пожар