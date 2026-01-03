Кількість жертв обстрілу Харкова 2 січня зросла до трьох осіб: під завалами виявили фрагменти тіла - ОВА
Київ • УНН
Кількість жертв російської атаки на Харків 2 січня збільшилася до трьох після виявлення фрагментів тіла. Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів, ідентифікація знайдених фрагментів триває.
Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Харків 2 січня збільшилася до трьох. Рятувальники виявили на місці влучання останки ще однієї людини. Інформацію про знахідку офіційно підтвердив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
Деталі
Станом на зараз на місцях ударів продовжують працювати екстрені служби. Процес ідентифікації знайдених фрагментів тіла та розчищення завалів триває в інтенсивному режимі.
На місці ворожих ударів в Харкові знайдено фрагменти тіла людини. Кількість загиблих на зараз сягнула 3 людей. Триває пошуково-рятувальна операція
Раніше повідомлялося про двох загиблих та 27 постраждалих унаслідок масованого обстрілу. російські ракети поцілили у житлову багатоповерхівку та офісну будівлю, спричинивши масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків, на що, за попередніми оцінками мерії, знадобиться ще дві доби.
