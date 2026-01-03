$42.170.00
19:16 • 2030 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
15:51 • 16916 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
15:04 • 24888 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 27290 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 47060 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 69767 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 63022 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 83231 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 46591 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 74367 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Кількість жертв обстрілу Харкова 2 січня зросла до трьох осіб: під завалами виявили фрагменти тіла - ОВА

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Кількість жертв російської атаки на Харків 2 січня збільшилася до трьох після виявлення фрагментів тіла. Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів, ідентифікація знайдених фрагментів триває.

Кількість жертв обстрілу Харкова 2 січня зросла до трьох осіб: під завалами виявили фрагменти тіла - ОВА

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Харків 2 січня збільшилася до трьох. Рятувальники виявили на місці влучання останки ще однієї людини. Інформацію про знахідку офіційно підтвердив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

Станом на зараз на місцях ударів продовжують працювати екстрені служби. Процес ідентифікації знайдених фрагментів тіла та розчищення завалів триває в інтенсивному режимі.

Наслідки ворожого удару по Харкову 2 січня: 80 волонтерів допомагають ліквідовувати руйнування02.01.26, 23:32 • 7722 перегляди

На місці ворожих ударів в Харкові знайдено фрагменти тіла людини. Кількість загиблих на зараз сягнула 3 людей. Триває пошуково-рятувальна операція 

– повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та 27 постраждалих унаслідок масованого обстрілу. російські ракети поцілили у житлову багатоповерхівку та офісну будівлю, спричинивши масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків, на що, за попередніми оцінками мерії, знадобиться ще дві доби.

Жінку, виявлену під завалами харківського багатоповерхового будинку, ідентифікували як матір загиблого хлопчика03.01.26, 10:11 • 28314 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків