Число жертв обстрела Харькова 2 января возросло до трех человек: под завалами обнаружили фрагменты тела - ОВА
Киев • УНН
Число жертв российской атаки на Харьков 2 января увеличилось до трех после обнаружения фрагментов тела. Экстренные службы продолжают работать на местах ударов, идентификация найденных фрагментов продолжается.
Число погибших в результате российской атаки на Харьков 2 января увеличилось до трех. Спасатели обнаружили на месте попадания останки еще одного человека. Информацию о находке официально подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
Подробности
По состоянию на сейчас на местах ударов продолжают работать экстренные службы. Процесс идентификации найденных фрагментов тела и расчистка завалов продолжается в интенсивном режиме.
Ранее сообщалось о двух погибших и 27 пострадавших в результате массированного обстрела. российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом и офисное здание, вызвав масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий, на что, по предварительным оценкам мэрии, понадобится еще двое суток.
