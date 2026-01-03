Число жертв обстрела Харькова 2 января возросло до трех человек: под завалами обнаружили фрагменты тела - ОВА

$42.170.00
49.550.00
ukenru
19:16 • 2220 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
15:51 • 17069 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
15:04 • 25002 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 27403 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 47156 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 69864 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 63079 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 83296 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 46601 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 74388 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.5м/с
71%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент Чехии обсудит антиукраинские заявления спикера парламента на правительственном уровне3 января, 10:18 • 26967 просмотра
Операция на грани смерти: медики ГУР спасали раненого бойца прямо в открытом море3 января, 10:53 • 8200 просмотра
Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении3 января, 11:16 • 27389 просмотра
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены3 января, 11:32 • 34793 просмотра
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после задержанияPhoto16:37 • 19732 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 63033 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 81962 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 95541 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 231747 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 161406 просмотра
Актуальные люди
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пэм Бонди
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Нью-Йорк
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 57653 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 67275 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 65343 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 161405 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 60987 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Truth Social

Число жертв обстрела Харькова 2 января возросло до трех человек: под завалами обнаружили фрагменты тела - ОВА

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Число жертв российской атаки на Харьков 2 января увеличилось до трех после обнаружения фрагментов тела. Экстренные службы продолжают работать на местах ударов, идентификация найденных фрагментов продолжается.

Число жертв обстрела Харькова 2 января возросло до трех человек: под завалами обнаружили фрагменты тела - ОВА

Число погибших в результате российской атаки на Харьков 2 января увеличилось до трех. Спасатели обнаружили на месте попадания останки еще одного человека. Информацию о находке официально подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Подробности

По состоянию на сейчас на местах ударов продолжают работать экстренные службы. Процесс идентификации найденных фрагментов тела и расчистка завалов продолжается в интенсивном режиме.

Последствия вражеского удара по Харькову 2 января: 80 волонтеров помогают ликвидировать разрушения02.01.26, 23:32 • 7728 просмотров

На месте вражеских ударов в Харькове найдены фрагменты тела человека. Число погибших на сейчас достигло 3 человек. Продолжается поисково-спасательная операция 

– сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Ранее сообщалось о двух погибших и 27 пострадавших в результате массированного обстрела. российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом и офисное здание, вызвав масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий, на что, по предварительным оценкам мэрии, понадобится еще двое суток.

Женщину, обнаруженную под завалами харьковского многоэтажного дома, идентифицировали как мать погибшего мальчика03.01.26, 10:11 • 28345 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков