ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
08:52 • 7352 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
07:43 • 10601 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 20829 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 31330 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 27744 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 25261 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 20970 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 18076 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 16820 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Кількість жертв аварії порома на півдні Філіппін зросла до 18

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Кількість загиблих після затоплення порома на Філіппінах зросла до 18, 24 людини вважаються зниклими безвісти. 317 людей вдалося врятувати.

Кількість жертв аварії порома на півдні Філіппін зросла до 18

Кількість загиблих збільшилась до 18 після затоплення порома у провінції Басілан на півдні Філіппін. Ще 24 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє GMA News, передає УНН.

Деталі

Вісімнадцять людей загинули, а 24 зникли безвісти після того, як пором типу RORO затонув у водах біля берегів острова Пілас, Басілан, рано в понеділок. Берегова охорона Південно-Західного округу Мінданао повідомила, що це станом на 11:21 ранку 26 січня

- йдеться у дописі GMA News.

Губернатор Басилану Муджів Хатаман в інтерв’ю Super Radyo dzBB заявив, що 317 людей вдалося врятувати. За його словами, ті, хто вижив, розповіли, що на момент інциденту море було спокійним.

Нагадаємо

Міжострівний вантажно-пасажирський пором Trisha Kerstin 3 затонув біля острова на півдні Філіппін. Врятовано 316 пасажирів, знайдено 15 тіл.

Алла Кіосак

Новини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Філіппіни