Кількість жертв аварії порома на півдні Філіппін зросла до 18

Кількість загиблих збільшилась до 18 після затоплення порома у провінції Басілан на півдні Філіппін. Ще 24 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє GMA News, передає УНН.

Деталі

Вісімнадцять людей загинули, а 24 зникли безвісти після того, як пором типу RORO затонув у водах біля берегів острова Пілас, Басілан, рано в понеділок. Берегова охорона Південно-Західного округу Мінданао повідомила, що це станом на 11:21 ранку 26 січня - йдеться у дописі GMA News.

Губернатор Басилану Муджів Хатаман в інтерв’ю Super Radyo dzBB заявив, що 317 людей вдалося врятувати. За його словами, ті, хто вижив, розповіли, що на момент інциденту море було спокійним.

Нагадаємо

Міжострівний вантажно-пасажирський пором Trisha Kerstin 3 затонув біля острова на півдні Філіппін. Врятовано 316 пасажирів, знайдено 15 тіл.