Пором із сотнями людей затонув біля Філіппін: 15 загиблих, 316 врятованих

Пором із понад 350 людьми на борту затонув рано в понеділок біля острова на півдні Філіппін. За словами офіційних осіб, рятувальники врятували щонайменше 316 пасажирів і дістали 15 тіл, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Міжострівний вантажно-пасажирський пором Trisha Kerstin 3 прямував із портового міста Замбоанга до південного острова Джоло в провінції Сулу з 332 пасажирами та 27 членами екіпажу, коли, очевидно, зіткнувся з технічними проблемами та затонув після опівночі за місцевим часом, повідомили представники берегової охорони.

Пором затонув за гарної погоди приблизно в одній морській милі (майже 2 кілометри) від острівного села Балук-Балук у провінції Басілан, повідомив командувач берегової охорони Ромель Дуа.

"На борту був офіцер берегової охорони, і він першим зателефонував і сповістив нас про те, щоб ми відправили рятувальні судна", - сказав Дуа, додавши, що офіцер вижив.

Кораблі берегової охорони та військово-морських сил разом із літаком спостереження, гелікоптером ВПС Басілан і флотом рибальських човнів проводили пошуково-рятувальні операції біля Басілану, сказав Дуа.

Берегова охорона повідомила, що 316 пасажирів вдалося врятувати і було знайдено щонайменше 15 тіл.

Причина затоплення порома не була зрозуміла відразу, і буде проведено розслідування, сказав Дуа, додавши, що берегова охорона перевірила пором перед тим, як він покинув порт Замбоанга, і не було жодних ознак перевантаження.

Доповнення

Морські аварії на Філіппінському архіпелазі є звичайним явищем через часті шторми, погано обслуговувані судна, перенавантаження і нерівномірного дотримання правил безпеки, особливо у віддалених провінціях.

У грудні 1987 року пором Dona Paz затонув після зіткнення з паливним танкером у центральних Філіппінах, убивши понад 4300 людей під час наймасштабнішої морської катастрофи в мирний час.