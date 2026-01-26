Пором із сотнями людей затонув біля Філіппін: 15 загиблих, 316 врятованих

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Ексклюзив
07:43 • 570 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 14640 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 25894 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 23075 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 22056 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 19180 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 17063 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 16392 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16431 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27403 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
5.5м/с
89%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський у Вільнюсі обговорив енергетичну підтримку та ППО з лідерами Литви і ПольщіVideo25 січня, 21:59 • 9340 перегляди
Ворог атакував Миколаївщину FPV-дроном: четверо дітей поранено25 січня, 22:32 • 6656 перегляди
У Києві на Троєщині розгорнули наметові містечка через відсутність опалення та світлаVideo25 січня, 23:40 • 5052 перегляди
"З болем стежу": Папа Лев XIV висловив солідарність з українцями, які страждають від обстрілів енергетики26 січня, 00:16 • 7474 перегляди
Окупанти примушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових рф - ЦНС26 січня, 01:23 • 8224 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 92544 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 107500 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 113770 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 107319 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 107934 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Саламаха Орест Ігорович
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Вільнюс
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 22516 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 22653 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 39068 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 39312 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 52443 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Золото

Пором із сотнями людей затонув біля Філіппін: 15 загиблих, 316 врятованих

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Міжострівний вантажно-пасажирський пором Trisha Kerstin 3 затонув біля острова на півдні Філіппін. Врятовано 316 пасажирів, знайдено 15 тіл.

Пором із сотнями людей затонув біля Філіппін: 15 загиблих, 316 врятованих

Пором із понад 350 людьми на борту затонув рано в понеділок біля острова на півдні Філіппін. За словами офіційних осіб, рятувальники врятували щонайменше 316 пасажирів і дістали 15 тіл, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Міжострівний вантажно-пасажирський пором Trisha Kerstin 3 прямував із портового міста Замбоанга до південного острова Джоло в провінції Сулу з 332 пасажирами та 27 членами екіпажу, коли, очевидно, зіткнувся з технічними проблемами та затонув після опівночі за місцевим часом, повідомили представники берегової охорони.

Пором затонув за гарної погоди приблизно в одній морській милі (майже 2 кілометри) від острівного села Балук-Балук у провінції Басілан, повідомив командувач берегової охорони Ромель Дуа.

"На борту був офіцер берегової охорони, і він першим зателефонував і сповістив нас про те, щоб ми відправили рятувальні судна", - сказав Дуа, додавши, що офіцер вижив.

Кораблі берегової охорони та військово-морських сил разом із літаком спостереження, гелікоптером ВПС Басілан і флотом рибальських човнів проводили пошуково-рятувальні операції біля Басілану, сказав Дуа.

Берегова охорона повідомила, що 316 пасажирів вдалося врятувати і було знайдено щонайменше 15 тіл.

Причина затоплення порома не була зрозуміла відразу, і буде проведено розслідування, сказав Дуа, додавши, що берегова охорона перевірила пором перед тим, як він покинув порт Замбоанга, і не було жодних ознак перевантаження.

Доповнення

Морські аварії на Філіппінському архіпелазі є звичайним явищем через часті шторми, погано обслуговувані судна, перенавантаження і нерівномірного дотримання правил безпеки, особливо у віддалених провінціях.

У грудні 1987 року пором Dona Paz затонув після зіткнення з паливним танкером у центральних Філіппінах, убивши понад 4300 людей під час наймасштабнішої морської катастрофи в мирний час.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Село
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Філіппіни