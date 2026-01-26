Паром с сотнями людей затонул у Филиппин: 15 погибших, 316 спасенных

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Эксклюзив
07:43 • 1078 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 14926 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 26174 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 23323 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 22255 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 19295 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 17159 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 16438 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16462 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 27442 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
5.5м/с
89%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг атаковал Николаевскую область FPV-дроном: четверо детей ранены25 января, 22:32 • 7068 просмотра
В Киеве на Троещине развернули палаточные городки из-за отсутствия отопления и светаVideo25 января, 23:40 • 5460 просмотра
"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики26 января, 00:16 • 7916 просмотра
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС26 января, 01:23 • 8654 просмотра
Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ26 января, 01:58 • 4338 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 92807 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 107812 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 113991 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 107538 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 108136 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Саламаха Орест Игоревич
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Вильнюс
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 22610 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 22747 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 39147 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 39377 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 52519 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Бильд
Золото

Паром с сотнями людей затонул у Филиппин: 15 погибших, 316 спасенных

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Межостровной грузопассажирский паром Trisha Kerstin 3 затонул у острова на юге Филиппин. Спасены 316 пассажиров, найдено 15 тел.

Паром с сотнями людей затонул у Филиппин: 15 погибших, 316 спасенных

Паром с более чем 350 людьми на борту затонул рано утром в понедельник у острова на юге Филиппин. По словам официальных лиц, спасатели спасли по меньшей мере 316 пассажиров и извлекли 15 тел, пишет УНН со ссылкой на AP.

Подробности

Межостровной грузопассажирский паром Trisha Kerstin 3 направлялся из портового города Замбоанга на южный остров Джоло в провинции Сулу с 332 пассажирами и 27 членами экипажа, когда, очевидно, столкнулся с техническими проблемами и затонул после полуночи по местному времени, сообщили представители береговой охраны.

Паром затонул в хорошую погоду примерно в одной морской миле (почти 2 километра) от островной деревни Балук-Балук в провинции Басилан, сообщил командующий береговой охраны Ромель Дуа.

"На борту был офицер береговой охраны, и он первым позвонил и сообщил нам о необходимости отправить спасательные суда", - сказал Дуа, добавив, что офицер выжил.

Корабли береговой охраны и военно-морских сил вместе с самолетом наблюдения, вертолетом ВВС Басилан и флотом рыболовных лодок проводили поисково-спасательные операции у Басилана, сказал Дуа.

Береговая охрана сообщила, что 316 пассажиров удалось спасти и было найдено по меньшей мере 15 тел.

Причина затопления парома не была ясна сразу, и будет проведено расследование, сказал Дуа, добавив, что береговая охрана проверила паром перед тем, как он покинул порт Замбоанга, и не было никаких признаков перегрузки.

Дополнение

Морские аварии на Филиппинском архипелаге являются обычным явлением из-за частых штормов, плохо обслуживаемых судов, перегрузки и неравномерного соблюдения правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях.

В декабре 1987 года паром Dona Paz затонул после столкновения с топливным танкером в центральных Филиппинах, убив более 4300 человек во время самой масштабной морской катастрофы в мирное время.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Село
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Филиппины