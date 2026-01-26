Паром с сотнями людей затонул у Филиппин: 15 погибших, 316 спасенных

Паром с более чем 350 людьми на борту затонул рано утром в понедельник у острова на юге Филиппин. По словам официальных лиц, спасатели спасли по меньшей мере 316 пассажиров и извлекли 15 тел, пишет УНН со ссылкой на AP.

Подробности

Межостровной грузопассажирский паром Trisha Kerstin 3 направлялся из портового города Замбоанга на южный остров Джоло в провинции Сулу с 332 пассажирами и 27 членами экипажа, когда, очевидно, столкнулся с техническими проблемами и затонул после полуночи по местному времени, сообщили представители береговой охраны.

Паром затонул в хорошую погоду примерно в одной морской миле (почти 2 километра) от островной деревни Балук-Балук в провинции Басилан, сообщил командующий береговой охраны Ромель Дуа.

"На борту был офицер береговой охраны, и он первым позвонил и сообщил нам о необходимости отправить спасательные суда", - сказал Дуа, добавив, что офицер выжил.

Корабли береговой охраны и военно-морских сил вместе с самолетом наблюдения, вертолетом ВВС Басилан и флотом рыболовных лодок проводили поисково-спасательные операции у Басилана, сказал Дуа.

Береговая охрана сообщила, что 316 пассажиров удалось спасти и было найдено по меньшей мере 15 тел.

Причина затопления парома не была ясна сразу, и будет проведено расследование, сказал Дуа, добавив, что береговая охрана проверила паром перед тем, как он покинул порт Замбоанга, и не было никаких признаков перегрузки.

Дополнение

Морские аварии на Филиппинском архипелаге являются обычным явлением из-за частых штормов, плохо обслуживаемых судов, перегрузки и неравномерного соблюдения правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях.

В декабре 1987 года паром Dona Paz затонул после столкновения с топливным танкером в центральных Филиппинах, убив более 4300 человек во время самой масштабной морской катастрофы в мирное время.