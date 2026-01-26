Число жертв крушения парома на юге Филиппин возросло до 18
Киев • УНН
Число погибших после затопления парома на Филиппинах возросло до 18, 24 человека считаются пропавшими без вести. 317 человек удалось спасти.
Число погибших увеличилось до 18 после затопления парома в провинции Басилан на юге Филиппин. Еще 24 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает GMA News, передает УНН.
Детали
Восемнадцать человек погибли, а 24 пропали без вести после того, как паром типа RORO затонул в водах у берегов острова Пилас, Басилан, рано утром в понедельник. Береговая охрана Юго-Западного округа Минданао сообщила, что это по состоянию на 11:21 утра 26 января
Губернатор Басилана Муджив Хатаман в интервью Super Radyo dzBB заявил, что 317 человек удалось спасти. По его словам, выжившие рассказали, что на момент инцидента море было спокойным.
Напомним
Межостровной грузопассажирский паром Trisha Kerstin 3 затонул у острова на юге Филиппин. Спасено 316 пассажиров, найдено 15 тел.