Число жертв крушения парома на юге Филиппин возросло до 18

$43.140.03
50.650.13
ukenru
09:46 • 336 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 6658 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 10317 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 20604 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 31127 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 27594 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 25180 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 20923 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 18070 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 16813 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
95%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики26 января, 00:16 • 13166 просмотра
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС26 января, 01:23 • 13616 просмотра
Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ26 января, 01:58 • 11173 просмотра
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года26 января, 02:31 • 5786 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 10167 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 16 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 6700 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 97336 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 112516 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 118112 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Саламаха Орест Игоревич
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 24410 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 24480 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 40823 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 40960 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 54057 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
The Economist

Число жертв крушения парома на юге Филиппин возросло до 18

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Число погибших после затопления парома на Филиппинах возросло до 18, 24 человека считаются пропавшими без вести. 317 человек удалось спасти.

Число жертв крушения парома на юге Филиппин возросло до 18

Число погибших увеличилось до 18 после затопления парома в провинции Басилан на юге Филиппин. Еще 24 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает GMA News, передает УНН.

Детали

Восемнадцать человек погибли, а 24 пропали без вести после того, как паром типа RORO затонул в водах у берегов острова Пилас, Басилан, рано утром в понедельник. Береговая охрана Юго-Западного округа Минданао сообщила, что это по состоянию на 11:21 утра 26 января

- говорится в сообщении GMA News.

Губернатор Басилана Муджив Хатаман в интервью Super Radyo dzBB заявил, что 317 человек удалось спасти. По его словам, выжившие рассказали, что на момент инцидента море было спокойным.

Напомним

Межостровной грузопассажирский паром Trisha Kerstin 3 затонул у острова на юге Филиппин. Спасено 316 пассажиров, найдено 15 тел.

Алла Киосак

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Филиппины