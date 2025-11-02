Кількість загиблих від зсуву в Кенії зросла до 22, десятки зникли безвісти – Reuters
Внаслідок зсуву ґрунту в Рифтовій долині Кенії загинуло щонайменше 22 особи, 29 вважаються зниклими безвісти. Ще 21 особа перебуває на лікуванні після повеней та зсувів, які зруйнували будинки та дороги.
Після потужних злив у Рифтовій долині на заході Кенії зсув ґрунту забрав життя щонайменше 22 осіб, ще 29 вважаються зниклими безвісти, повідомила влада. Рятувальні служби продовжують пошуки постраждалих. Про це інформує Reuters, пише УНН.
Деталі
Як повідомив у неділю речник уряду Кенії Ісаак Мваура, стихія вразила округ Елгейо-Мараквет після сильних дощів, що обрушилися на регіон у суботу. За його словами, ще 21 особа перебуває на лікуванні після повеней і зсувів, які зруйнували будинки та дороги.
Ми розгорнули військову авіацію та спеціальні підрозділи реагування на надзвичайні ситуації для пошуково-рятувальної операції
Влада попереджає, що кількість загиблих може зрости, адже уражені райони залишаються важкодоступними через підтоплення та пошкоджену інфраструктуру.
